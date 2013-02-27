سبد کالای 400هزار تومانی برای باز نشسته های مس داده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسفندیار عصر سه شنبه در جمع اعضای صندوق بازنشستگان مس با اشاره به خواسته های بازنشسته ها اظهار داشت: تمام تلاش خود را برای رسیدن باز نشسته ها و اعضای این صندوق به خواسته هایشان انجام خواهیم داد.

اسفندیار تصریح کرد: در مورد ارائه سهام ترجیحی به باز نشسته ها پیگیر هستیم تا این حق آن ها ادا شد.

وی بیان داشت: پاداش پایان خدمت بازنشسته ها نیز حق مسلم آن ها است و در صدد هستیم با موافقت مدیران ارشد این مهم را نیز فراهم کنیم.

وی عنوان داشت: سبد کالای 400 هزار تومانی برای شب عید بازنشسته ها به صورت نقد به آن ها داده می شود و ما هر چه توان داریم به کار می گیریم تا بازنشستگان به تمام خواسته های به حق خود برسند.

