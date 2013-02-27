877 میلیون دلار کالا از مرز مهران به عراق صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود عباس زاده عصر سه شنبه در کارگروه صادرات استان ایلام در استانداری ایلام، برضرورت ایجاد نمایشگاه دائمی وبین المللی تأکید کرد وگفت :ایجاد نمایشگاه دائمی و بین المللی فرصت مناسبی برای تولید بیشتر تولیدکنندگان داخلی است.

وی به همکاری دستگاه های اجرایی در اجرای طرح ایجاد نمایشگاه دائمی و بین المللی اشاره کرد و افزود: ایجاد رقابت بین تولید کنندگان داخلی وخارجی در عرضه محصولات تولیدی از دیگر مزیت های ایجاد نمایشگاه دائمی وبین المللی است.

وی به صادرات کالا درمرز بین المللی مهران در 11ماه گذشته اشاره کرد و عنوان کرد: در 11 ماه گذشته 877 میلیون دلار کالا با رشد 161 درصد در مقایسه با مدت مشابه پارسال به کشور عراق صادر شده است.

وی درپایان افزود: قرار بر این شد که مجتمع خدمات رفاهی بر مسیر مرز بین المللی مهران با همکاری بخش خصوصی اجرا شود و در صورت موفقیت اجرا بسترهای لازم برای ایجاد پایانه های صادراتی در این مرز فراهم شود.