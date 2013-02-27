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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۴۴

نجار:

لزوم رعایت کامل قوانین در انتخابات ریاست جمهوری/هوشیاری مسئولین فتنه های پیش رو را خنثی می کند

لزوم رعایت کامل قوانین در انتخابات ریاست جمهوری/هوشیاری مسئولین فتنه های پیش رو را خنثی می کند

کرمان - خبرگزاری مهر: استاندار کرمان گفت: برای داشتن انتخاباتی سالم ذره ای عبور از خط کش قانون را تحمل نخواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار عصر سه شنبه در همایش سراسری ناظرین شهرستان کرمان گفت: برگزاری رفراندم های مردمی از بدو پیروزی انقلاب از جمله افتخارات نظام محسوب می شود.

وی اخلاص و صداقت را عامل ماندگاری و موفقیت در کارها دانست و افزود: تجمیع یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهرمین دوره انتخابات شهر و روستا کار را حساس کرده و دقت بیشتری را می طلبد.

نجار با اشاره به فتنه سال 88 و توطئه های دشمنان بعد از انتخابات ریاست جمهوری پیش بینی کرد: در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نیز فتنه های جدیدی در راه است و هوشیاری قبل از انتخابات مهمتر است.

وی قانون را خط کش و معیار همه اقدامات و فعالیت ها دانست و اظهار داشت: ما در اجرای تمام و کمال قانون آماده ایم و ذره ای عبور از خط قانون را تحمل نخواهیم کرد.

استاندار کرمان تصریح کرد: نصب العین قرار دادن فرمایشات رهبری جز وظایف اخلاقی و برنامه های ماست و همگان نیز باید ضمن رعایت اخلاق بر حضور حداکثری مردم در انتخابات تلاش کنند.
 

کد مطلب 2007408

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