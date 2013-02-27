لزوم رعایت کامل قوانین در انتخابات ریاست جمهوری/هوشیاری مسئولین فتنه های پیش رو را خنثی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار عصر سه شنبه در همایش سراسری ناظرین شهرستان کرمان گفت: برگزاری رفراندم های مردمی از بدو پیروزی انقلاب از جمله افتخارات نظام محسوب می شود.

وی اخلاص و صداقت را عامل ماندگاری و موفقیت در کارها دانست و افزود: تجمیع یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهرمین دوره انتخابات شهر و روستا کار را حساس کرده و دقت بیشتری را می طلبد.

نجار با اشاره به فتنه سال 88 و توطئه های دشمنان بعد از انتخابات ریاست جمهوری پیش بینی کرد: در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نیز فتنه های جدیدی در راه است و هوشیاری قبل از انتخابات مهمتر است.

وی قانون را خط کش و معیار همه اقدامات و فعالیت ها دانست و اظهار داشت: ما در اجرای تمام و کمال قانون آماده ایم و ذره ای عبور از خط قانون را تحمل نخواهیم کرد.

استاندار کرمان تصریح کرد: نصب العین قرار دادن فرمایشات رهبری جز وظایف اخلاقی و برنامه های ماست و همگان نیز باید ضمن رعایت اخلاق بر حضور حداکثری مردم در انتخابات تلاش کنند.

