به گزارش خبرگزاري مهر، هادی عطارزاده طوسی مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی مشهد اظهار كرد: از آن جایی که در ایام نوروز سیل عظیمی از زائران در هر ساعت از شبانه‌روز وارد مشهد می‌شوند از همین رو برای جابجایی این افراد تاکسیرانی خدمات ویژه ارائه می‌کند.

مدير عامل سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني مشهد تصریح کرد: برای اینکه کمبود تاکسی در اطراف حرم مطهر رضوی، مبادی ورودی و شبکه‌های بیسیم رخ ندهد به تعداد هزار دستگاه در این مکان‌ها وسیله تردد افزوده خواهد شد.

عطارزاده بيان کرد: 100 ون برای بکارگیری در اطراف حرم امام رضا(ع) ساماندهی شده‌اند که از چند روز مانده تا آغاز سال جدید برای جابجایی مسافران کار خود را آغاز خواهند کرد.

وي گفت: با فعالیت شبانه‌روزی تعدادی از تاکسی‌ها و افزایش تعداد دستگاه‌ها جای امیدواری است که در نوروز 92 مشکلی از نظر تردد برای شهروندان و زائران رخ ندهد.

مدير عامل سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني مشهد تصریح کرد: برای نظارت مستمر بر فعالیت خطوط سطح شهر مشهد جهت ارائه خدمات به مسافران 135 خط در نظر گرفته شده است.