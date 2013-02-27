ناظرین شورای نگهبان در کمال بی طرفی امنیت انتخابات را برعهده می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علمی عصر سه شنبه در همایش سراسری ناظرین شهرستان کرمان در مصلی بزرگ امام علی( ع) با اشاره به فرازی از مناجات شعبانیه عامل اصلی همه فتنه ها را گناه و دوری از خدا عنوان کرد و گفت: ریشه همه فتنه های درونی و بدبختی های بیرونی معصیت و نافرمانی خداست.

علمی ادامه داد: ما به عنوان ناظرین شورای نگهبان علاوه بر رسیدگی و پرداختن به مسائل سیاسی و فرهنگی در جامعه باید به خودسازی و تهذیب نفس هم بپردازیم و ارتباط خود با خداوند را محکم کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر آمادگی ناظرین استان کرمان برای برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور در سال آینده اشاره کرد و ادامه داد: حضور مردم در پای صندوق های رای به مثابه تایید مجدد انقلاب است.

سرپرست دفتر نظارت شورای نگهبان استان کرمان اظهارداشت: ناظرین شورای نگهبان در کمال بی طرفی امنیت انتخابات سال آینده ریاست جمهوری را در چارچوب قانون بر عهده می گیرند.

