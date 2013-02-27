طلبكاران به جاي پول وسايل خانه كشتي را بردند/ اعتمادمقدم: اعتبار ما زير سوال رفت

به گزارش خبرنگار مهر، قبل از رقابتهاي المپيك 2012 لندن و همزمان با حضور رسول خادم به عنوان مدير فني تيم هاي ملي كشتي، كيانوش اعتمادي مقدم به عنوان مربي بدنساز تيم‌هاي ملي با توجه به نياز مردان المپيكي، پيشنهاد خريد 10 دستگاه تردميل و همچنين مقدار زيادي وزنه و ميله و وسايل بدنسازي را داد.

به دليل وضعيت بحراني مالي و مديريتي فدراسيون كشتي و همچنين نياز مبرم ورزشكاران المپيكي هيچ ترتيب اثري از سوي مسئولان داده نشد تا اينكه كيانوش اعتمادي مقدم با حمايت و كمك برخي از دوستان قديمي خود شخصا وارد گود شد و با گرو گذاشتن اعتبارش اين تجهيزات را بصورت صدور چك به نام خانه كشتي تهران از فروشگاه ورزشي تهيه و در اختيار ورزشكاران المپيكي گذاشت.

گويا چك هاي مذكور پس از يكسال هنوز نقد نشده و طلبكاران روز سه شنبه با مراجعه به خانه كشتي، وسايل مورد نظر را جمع آوري و بسته بندي كرده تا با خود ببرند! اين در حالي است كه طلبكاران علاوه بر اصل پول،‌ ادعاي خسارت نيز كرده اند كه بزودي با انجام اقدامات قانوني به اين موضوع نيز رسيدگي خواهند كرد.

کیانوش اعتمادمقدم در تاييد اين مطلب به خبرنگار مهر گفت: با كمال تاسف كاري كردند كه امروز اعتبار من و رسول خادم زير سوال رفته است. من به فكر كشتي گيران المپيكي بودم و با گرو گذاشتن اعتبار خودم، حدود 100 ميليون تومان وسيله و تجهيزات ورزشي براي كشتي گيران تهيه كردم. ما ناگزير به صرف اين هزينه بوديم چرا كه بايد كار چهار ساله را در عرض 6 ماه قبل از المپيك لندن انجام مي داديم و مطمئنا بايد از وسايلي استفاده مي كرديم كه در صورت استمرار و استفاده مداوم از آنها دچار مشكل نشوند.

وي تصريح كرد: تردميل هاي تهيه شده ساخت يكي از بهترين كشورهاي دنيا بود و اگر 24 ساعت هم روشن مي ماند و مورد استفاده قرار مي گرفت، دچار مشكل نمي شد. از سويي ديگر مقدار زيادي وزنه و ميله استاندارد و همچنين تجهيزات مختلف ديگر نيز خريداري شد اما از روز 30 ديماه سال 90 تاكنون همچنان درگير تسويه حساب با طلبكاران هستيم.

مربي بدنساز تيم ملي كشتي گفت: وظيفه من اين نيست كه دنبال پول و بدهي هاي كشتي باشم و مدام با طلبكاران سر و كله بزنم. متاسفانه كاري با من كردند كه به زودي به امريكا باز مي گردم و ديگر پشت سرم را نيز نگاه نمي كنم.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ روز گذشته برخي از طلبكاران فدراسيون كشتي با توجه به پيگيري هاي مستمر و بي نتيجه خود به خانه كشتي رفتند و با جمع آوري وسايل تمرين ملي پوشان، بخشي از وسايل فروخته شده به فدراسيون را بدين طريق در اختيار خود گرفتند. اين در حاليست كه حجت اله خطيب همچنان از زمان پايان رقابتهاي جام جهاني 2013 تهران تاكنون در محل كار خود حاضر نشده و فعلا هيچ مسئولي پاسخگوي طلبكاران نيست.