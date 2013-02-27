پیشبرد هیچ سیاستی در منطقه بدون لحاظ نظر ایران مقدور نیست

به گزارش خبرنگار مهر ، ابراهیم حسن بیگی رئیس دانشگاه عالی دفاع درنشست خبری که صبح امروز چهارشنبه در این دانشگاه برگزار شد،ضمن اعلام خبر برگزاری همایش "دفاع ملی دفاع همه جانبه برای دستیابی به عزت ملی" که 17 اسفند برگزار می شود، گفت: در این همایش نشست های تخصصی زیادی برگزار می شود که از جمله آنان می توان به معرفت شناسی دفاع، دفاع همه جانبه از منظر اسلام، قدرت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، علمی، نظامی در دفاع ملی و پدافند غیر عامل، آمایش سرزمین، مطالعات تطبیقی، امنیت و ثبات داخلی، اشاره کرد.

وی همچنین برگزاری نشست های تخصصی را ضرورت واجب برای هم افزایی بیشتر دستگاهها با هم دانست و گفت: این نشست ها در روز 16 اسفند در محل دانشگاه عالی دفاع برگزار می شود.

حسن بیگی در ادامه به شخصیت های حاضر در همایش اشاره کرد و گفت: سخنرانان افتتاحیه همایش علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و همچنین سردار غلامعلی رشید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، وزیر دفاع و معاون اول قوه قضاییه خواهند بود.

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی با اشاره به اینکه دانشگاه دفاع عالی تنها دانشگاهی است که به تربیت مدیران در همه سطوح پرداخته است، گفت: فعالیت های مختلفی در کشور انجام گرفته برای تدوین راهبردهای دفاع همه جانبه و از جمله اهداف این همایش رسیدن به راهبردهایی برای اجرایی کردن مطالعات است تا بتوانیم تمام رویکردها و برنامه ها را به اجرا نزدیک کنیم.

وی درادامه به شکوه وعظمت مردم ایران پرداخت و گفت: هیچ قدرتی در دنیا توانایی مقابله با ملت ایران را نخواهد داشت و شرایط داخلی و بین المللی ایران به نحوی است که پیشبرد هیچ سیاستی در منطقه بدون لحاظ نظر جمهوری اسلامی ایران مقدور نیست.