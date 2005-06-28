" آموزش عروض " براي جوانان و نوجوانان

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، رضا عبداللهي - شاعر معاصر درنشست هاي ياد شده به عنوان مدرس حضور مي يابد .
در اين نشست ، موضوعاتي چون : افاعيل عروضي ، قالب شناسي در شعر كلاسيك و نو ، ترانه سرايي و ... مورد بحث و گفت و گو قرار مي گيرد .
اين نشست ها هر سه شنبه از ساعت 14 الي 16 درفرهنگسراي انديشه داير است ، ضمنا درهمين روزازساعت 16 الي 30/18 برنامه شعرخواني برگزار مي شود ، دراين گردهمايي كه براي عموم آزاد مي باشد ، شعرشاعران با موافقت خودشان مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد .
خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : سه شنبه هر هفته نشست هايي با هدف آموزش تكنيك هاي ادبي و آشنايي شاعران جوان با اوزان شعر فارسي در فرهنگسراي انديشه برگزار مي شود .
به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، رضا عبداللهي - شاعر معاصر درنشست هاي ياد شده به عنوان مدرس حضور مي يابد .
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