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۷ تیر ۱۳۸۴، ۱۶:۳۰

در فرهنگسراي انديشه برگزار مي شود :

" آموزش عروض " براي جوانان و نوجوانان

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : سه شنبه هر هفته نشست هايي با هدف آموزش تكنيك هاي ادبي و آشنايي شاعران جوان با اوزان شعر فارسي در فرهنگسراي انديشه برگزار مي شود .

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر،  رضا عبداللهي - شاعر معاصر درنشست هاي ياد شده به عنوان مدرس حضور مي يابد .

در اين نشست ، موضوعاتي چون : افاعيل عروضي ، قالب شناسي در شعر كلاسيك و نو ، ترانه سرايي و ... مورد بحث و گفت و گو قرار مي گيرد . 

اين نشست ها هر سه شنبه از ساعت 14 الي 16 درفرهنگسراي انديشه  داير است ، ضمنا درهمين روزازساعت 16 الي 30/18 برنامه  شعرخواني برگزار مي شود ،  دراين گردهمايي كه براي عموم آزاد مي باشد ، شعرشاعران با موافقت خودشان مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد .

کد مطلب 200743

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