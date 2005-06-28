" آموزش عروض " براي جوانان و نوجوانان

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، رضا عبداللهي - شاعر معاصر درنشست هاي ياد شده به عنوان مدرس حضور مي يابد .



در اين نشست ، موضوعاتي چون : افاعيل عروضي ، قالب شناسي در شعر كلاسيك و نو ، ترانه سرايي و ... مورد بحث و گفت و گو قرار مي گيرد .



اين نشست ها هر سه شنبه از ساعت 14 الي 16 درفرهنگسراي انديشه داير است ، ضمنا درهمين روزازساعت 16 الي 30/18 برنامه شعرخواني برگزار مي شود ، دراين گردهمايي كه براي عموم آزاد مي باشد ، شعرشاعران با موافقت خودشان مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد .