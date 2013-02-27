شهرداري آمل جايزه خوش حسابي به شهروندان مي دهد

دوست محمد كوهستاني در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شهرداری آمل از آذرماه امسال و پس از فرآیندهای اداری به اصلاح فرمول هاي اخذ عوارض با توجه به ارزش منطقه ای و توزیع فیش های جدید اقدام کرده است ، در عین حال از شهروندان از این بابت عذرخواهی کرد.

وی از اعمال تخفيف 10 تا حدود 35 درصدی خوش حسابي بدهي عوارض شهری با مصوبه شوراي اسلامي این شهر از اول اسفند ماه تا پايان سال 91 خبر داد و یادآور شد : اين تصميم با هدف ايجاد انگيزه در بين شهروندان براي رونق ساخت و ساز و افزايش صدور پروانه هاي ساختماني و در نهايت وصول درآمد هاي پيش بيني شده شهرداري اجرایی شده است.

معاون اداری و مالی شهرداری آمل با اشاره به اینکه بخشي از بودجه امسال شهرداری آمل صرف پرداخت تملک بلوار شهید احمد امین طبرسی به مالکان و ساخت بلوار ، پل روگذر تقاطع بلوار جانبازان و طالب آملي و نیز مطالبات پیمانکاران و کارکنان شهرداری شده است ، تصریح کرد : با این وجود شهرداری آمل در تحقق به موقع بودجه و وصول درآمدها با توجه به وضعیت موجود شهری موفق عمل کرده است.

معاون اداری و مالی شهرداری آمل، از تحقق بیش از90 درصد بودجه پیش بینی شده امسال این شهرداری با مشارکت و همراهی خوب شهروندان این شهر خبر داد.

کوهستانی گفت: بودجه امسال شهرداری آمل 370 میلیارد ريال بوده که بیش از90 درصد آن تاکنون محقق شده است.

وی افزود: پرداخت به موقع عوارض شهرداری و نیز صدور پروانه های ساختمانی براي شهروندان و نیز توجه و همراهی خوب آنان و مدیریت مجموعه شهرداری آمل از عوامل مهم تحقق به موقع بودجه امسال شهرداری بوده است.

معاون اداری و مالی شهرداری آمل اضافه کرد: عوارض ناشی از ارزش افزوده که به صورت ماهانه از سوی معاونت ارزش افزوده اداره کل امور مالیات و دارایی مازندران که بخش زیادی از آن هم با فعالیت شهروندان آملی بوده به حساب شهرداری واریز شد.

کوهستانی ادامه داد: اخذ عوارض مودیان بزرگ و عوارض سوخت و سیگار نيز از سازمان شهرداریها در این مدت به شهرداری آمل اختصاص داده می شود.

وی گفت: اخذ عوارض نوسازی از سوی شهرداری برابر نرخ اعلام شده از سال 88 تا حداقل آذرماه امسال بر اساس ارزش منطقه ای محاسبه و اخذ می شود.

معاون اداری و مالی شهرداری آمل با بیان اینکه صدور فیش های جدید نوسازی و اعلام نرخ جدید بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و ابلاغ وزارت کشور به شهرداریها بوده است، افزود: بر اساس این ابلاغیه ، اخذ عوارض جدید نوسازی پس از سه سال تغییر کرد و دفترچه موجود با در نظر گرفتن ارزش منطقه ای محاسبه و اخذ می شود.