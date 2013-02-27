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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۱۶

مرتضوی خبر داد:

درخشش شیرجه روهای آذربایجان شرقی در مسابقات کشوری

درخشش شیرجه روهای آذربایجان شرقی در مسابقات کشوری

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت شنا شیرجه و واترپلو آذربایجان شرقی از درخشش ورزشکاران شیرجه رو و واترپلویست استان در روز نخست مسابقات کشوری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر ، سید جواد مرتضوی امروز در گفت و گو با خبرنگاران گفت: در مسابقات شیرجه قهرمانی کشور نوجوانان زیر 11 سال که از هفت اسفند در استخر بین المللی 9 دی ورزشگاه شهید شیرودی تهران در حال پیگیری است شیرجه روهای استان در رده زیر 11 سال در رشته سکوی یک متر به ترتیب توسط آرش محمدیان با مدال طلا و رضا پرستار با مدال نقره افتخار آفرینی کردند.

وی افزود:همچنین در همین رشته در گروه زیر 7 سال عرشیا کوهی و سینا کوهی به ترتیب مدال طلا و نقره را بر گردن آویختند و پویا برقی هم در گروه سنی زیر 9 سال به مدال طلا دست یافت.

مرتضوی اظهار داشت: امروز هم در سکوی سه متر و پنج متر مسابقات ادامه دارد.

رئیس هیئت شنا شیرجه و واترپلو استان در ادامه از پیروزی 6 بر 4 تیم واترپلوی میرداماد تبریز برابر تیم شهید نوفلاح تهران در چارچوب مسابقات لیگ دسته یک واترپلو که در یزد برگزار می شود خبر داد.

مرتضوی گفت: امروز هم تیم واترپلو میرداماد پیش از ظهر در برابر نیک بسپار یزد به مصاف می رود و بعد از ظهر نیز در برابر نفت آبادان می ایستد.

وی با تاکید بر اینکه موفقیت های شیرجه روهای تبریزی در رده های سنی پایین نوید بخش آینده درخشان برای ورزش شیرجه استان و حاکی از موفقیت برنامه ریزی های مدون این هیئت برای آینده ورزشی استان است.

کد مطلب 2007431

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