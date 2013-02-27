صنعتگران در جنگ اقتصادی کنار مسئولان قرار گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، همایش ریخته گران و تراشکاران شهرستان دماوند به همت مجمع امور صنفی شهرستان و اتحادیه ریخته گران و تراشکاران شامگاه سه شنبه با حضور سعید افشار نادری فرماندار شهرستان دماوند، معاونان فرماندار، تولیدکنندگان شیرآلات بهداشتی شهرستان دماوند و دیگر مسئولان با هدف بررسی مشکلات و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های ریخته گری در این شهرستان برگزار شد.

سعید افشار ناری در این همایش با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب بر برگزاری جلسات چهره به چهره تأکید کرده اند، به بیان خصومت دیرینه دشمنان نظام از بدو پیروزی انقلاب اسلامی با نظام پرداخت.

وی بیان داشت: رهبری امام(ره)، مقام معظم رهبری، برکت خون شهدا و ولایتمداری و حضور دائمی مردم در صحنه و حمایت از انقلاب عامل اصلی محقق نشدن توطئه های بی شمار دشمن در دهه های اخیر بوده است و این حضور باید در تمامی صحنه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین تولید حفظ شود.

فرماندار شهرستان دماوند ادامه داد: شکست دشمنان در تمام توطئه ها و عدم تحقق اهداف آنان موجب تداوم این دشمنیها شده است که تسری این انقلاب به دیگر کشورهای آزادیخواه منطقه و جهان موجب افزایش دشمنی مخالفان نظام شده و تحریم های اقتصادی که در حال حاضر وجود دارد برگرفته از این عداوتهاست.

ولایتمداری مردم ایران اسلامی را حفاظت می کند

وی تصریح کرد: مردم و مسئولان لازم است با هوشیاری و شناخت بیشتر و بهتری دسیسه های دشمنان را خنثی کنند و ولایتمداری مردم ایران اسلامی را حفاظت می کند.

افشار نادری اضافه کرد: ایجاد فاصله میان مردم و مسئولان نظام از دیگر توطئه های دشمن است و همه اقشار جامعه باید هوشیار باشند و در این میان صنعتگران که مبارزان جبهه اقتصادی کشور هستند باید در مدیریت این جنگ واقعی اقتصادی و تحریمها در کنار مسئولان نظام قرار بگیرند.

وی یادآور شد: با توجه به تحریمها و فشارهای اقتصادی طرحهای بزرگی در خصوص توسعه کشاورزی در شرق استان تهران در سال 91 اجرا شد که اجرای این طرحها نشان دهنده اعتقاد و عمل به فرمایشهای مقام معظم رهبری از سوی مسئولان و مردم است، تولید حدود 70 درصد از شیرآلات بهداشتی کشور در دماوند با قدمت چند دهه ظرفیت ارزشمندی است که حفظ این بخش از تولید و فعالیت در این عرصه نشانگر عشق، تعهد و تلاشی مهم از سوی صنعتگران شهرستان است.

در شرایط کنونی کشور و فضای انتخاباتی، تولید اهمیت بسیاری دارد

این مسئول با اشاره به اینکه در شرایط کنونی کشور و فضای انتخاباتی تولید اهمیت بسیاری دارد، افزود: مدیران شهرستان با حفظ حقوق شهروندان در خصوص رفع مشکلات صنعتگران شهرستان که به دلیل توسعه شهری، منطقه صنعتی آنان در حومه شهری قرار گرفته ابا درایت و تدبیر لازم تصمیم گیری کنند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دماوند نیز در این همایش گفت: تولیدکنندگان شیرآلات بهداشتی در کشور در حوزه ای فعالیت دارند که علم و تجربه توأم شده و توانسته است نیاز کشور را رفع کند و رفع نیازهای بسیاری از واحدها و بخشهای دیگر تولید نیازمند تخصص و کار صنعتگران ریخته گر کشور داست.

محمدعلی جعفری اضافه کرد: صنف ریخته گری نقش بسیار مهمی در اشتغالزایی کشور دارد، زیرا تکمیل بسیاری از نیازهای دیگر تولیدات کشور بستگی به کار اولیه آنان دارد، لذا خروج این بخش تولیدی از منطقه به صرفه و صلاح شهرستان نیست و نیازمند مدیریت در رفع مشکلات این بخش است.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دماوند نیز در این همایش بیان داشت: کارخانه های تولید شیرآلات از جمله بخشهایی است که هیچ گونه اخراج نیروی کار نداشته اند، تولیدکنندگان متفاوت از سایر بخشها باید در سال 15 ماه حقوق و پاداش به کارگران خود پرداخت کنند، لذا حمایت از این بخش به عنوان تأمین کننده نیازهای کشور ضروری است.

علی مشهدی عباسی افزود: احداث شهرک صنعتی همچون شهرک صنعتی اسلام آباد نیازمند صرف هزینه بسیاری است و در شرایطی که ایران اسلامی قادر است پهپادهای مدرن آمریکایی را به زمین بنشاند، به طور حتم رفع مشکلات زیست محیطی این شهرک توسط متخصصان منطقه کار سختی نخواهد بود.

رئیس اتحادیه تراشکاران و ریخته گران شهرستان دماوند نیز در این همایش گفت: فعالیت این صنعت از سال 1354 در منطقه دماوند شروع شده است و با مشکلات بسیار منتج به احداث چند کارخانه شد و در سال 1365 با دستور و موافقت مسئولان وقت این صنعت به حومه اسلام آباد منتقل شد و پس از دریافت گواهی استاندارد با تولید بیش از 70 درصد نیازهای کشور، افتخاری را برای منطقه و این صنعت فراهم آورده است.

دلیل انتقال برخی از کارگاه ها به شهرستان های دیگر به دلیل وجود مشکلات در دماوند است

محمد رضایی ادامه داد: دلیل انتقال برخی از کارگاهها به شهرستانهای دیگر به دلیل وجود مشکلات در دماوند است و اکنون حدود 300 کارگر در این کارگاه های تولیدی مشغول به کار هستند و به رغم ایمنی و رعایت کامل اصول زیست محیطی و آلودگی صوتی در حالی که شرکتها در چرخه صنعت کشور نقش مهمی دارند، مجبور به تعطیلی کارخانه ها و انتقال به مکانی دیگر شده اند.

رئیس محیط زیست شهرستان دماوند نیز در این همایش خواستار همدلی و همکاری صنعتگران شهرستان در حفظ محیط زیست به عنوان صنعت سبز شد.

عباس میرزا کریمی صنعتگران را مبارزان افتخار آفرین هشت سال دفاع مقدس دانست که امروز در سنگر تولید و صنعت کشور تلاش می کنند و اضافه کرد: صنعتگران به عنوان عضو مهمی از جامعه نیز حفظ محیط زیست را باید مهم بدانند، حمایت از صنعت تولید کشور موجب سرعت بخشیدن به چرخه تولید و صنعت و بهترین راه ممانعت از ورود صنعت خارجی به کشور است.