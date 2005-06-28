گاردين: انگليس از تركيه خواست به معيارهاي اروپا توجه بيشتري نمايد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازروزنامه گاردين، توني بلر نخست وزير انگليس در كنفرانس ماهانه خود در لندن اعلام كرد: معيار اتحاديه اروپا براي عضويت تركيه دراين اتحاديه به دليل بروز برخي بحران هاي سياسي دراروپا، تغيير نخواهد كرد.

وي افزود: با احترام به تركيه من يادآوري مي كنم مهم اين است كه مشخص كنيم معيارهايي كه اتحاديه اروپا براي عضويت تركيه تعيين كرده است براي تمام اعضا در نظر گرفته شده است و بايد به طور كامل از سوي تركيه مورد توجه قرار گيرد.

نخست وزير انگليس تاكيد كرد: ما نمي توانيم تركيه را استثنا نماييم زيرا ممكن است ديگر اعضاي اتحاديه گمان كنند ما مي خواهيم به دلايل سياسي براي يك كشور تسهيلاتي قائل شويم.

توني بلر گفت: برعكس من گمان مي كنم ما بايد درباره تركيه بسيار جدي تر باشيم و از اين كشور بخواهيم معيارها را به طور كامل مورد تبعيت قرار دهد.

وي با اشاره به موضوع عراق نيز گفت: ما در حال تلاش هستيم تا نيروهاي امنيتي عراق را آماده كنيم اما تعيين زمان براي خروج از اين كشور هنوز بسيار زود است.