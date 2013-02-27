  1. استانها
  2. مازندران
۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۰۶

اميني اعلام كرد:

سرمايه گذاري براي تقويت ناوگان مكانيزه كردن زراعت برنج در آمل

سرمايه گذاري براي تقويت ناوگان مكانيزه كردن زراعت برنج در آمل

آمل - خبرگزاري مهر: مدير جهادكشاورزي آمل گفت: سرمايه گذاري براي تقويت ناوگان مكانيزه كردن زراعت برنج در آمل ادامه دارد.

سيد مرتضي اميني در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سرمايه گذاري برای تقويت ناوگان مکانيزه  کردن زراعت برنج در شهرستان آمل همچنان ادامه دارد.

وي افزود: ساماندهي توليد برنج، افزايش توليد در واحد سطح، بهبود مديريت زراعي و ارتقاي بهره وري با برگزاري کلاسهاي آموزشي ترويجي، مهارتي، ارتقاي مکانيزاسيون، کاهش ضايعات کمي و کيفي از جمله سیاستهای و برنامه های جهادکشاورزی در این بخش است.

وی یادآورشد: انتقال يافته هاي پژوهشي، ايجاد صنايع تبديلي و تکميلي و تدوين الگوي بهينه مصرف برنج از جمله راهکارهاي دیگر در ساماندهي بخش کشاورزي زراعت برنج است.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان آمل، از اختصاص 25 میلیارد ريال برای مکانیزه کردن مراحل تولید برنج به کشاورزان در این شهرستان خبر داد.

امینی گفت: اين اعتبار در قالب تسهیلات اعطایی دولت به کشاورزان ونیز متقاضیان با کارمزد هفت درصد پرداخت می شود.

وی افزود: تعداد 75 دستگاه تراکتور ، 63 دستگاه کمباين مخصوص برداشت برنج و 13 دستگاه نشاءکار خریداری و تحویل متقاضيان بهره بردار کشاورز شد.

شهرستان آمل با حدود 37 هزار هکتار شالیزار سالانه برنج مورد نیاز بیش از سه میلیون نفر را تامین می کند.

کد مطلب 2007442

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها