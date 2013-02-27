سرمايه گذاري براي تقويت ناوگان مكانيزه كردن زراعت برنج در آمل

سيد مرتضي اميني در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سرمايه گذاري برای تقويت ناوگان مکانيزه کردن زراعت برنج در شهرستان آمل همچنان ادامه دارد.

وي افزود: ساماندهي توليد برنج، افزايش توليد در واحد سطح، بهبود مديريت زراعي و ارتقاي بهره وري با برگزاري کلاسهاي آموزشي ترويجي، مهارتي، ارتقاي مکانيزاسيون، کاهش ضايعات کمي و کيفي از جمله سیاستهای و برنامه های جهادکشاورزی در این بخش است.

وی یادآورشد: انتقال يافته هاي پژوهشي، ايجاد صنايع تبديلي و تکميلي و تدوين الگوي بهينه مصرف برنج از جمله راهکارهاي دیگر در ساماندهي بخش کشاورزي زراعت برنج است.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان آمل، از اختصاص 25 میلیارد ريال برای مکانیزه کردن مراحل تولید برنج به کشاورزان در این شهرستان خبر داد.

امینی گفت: اين اعتبار در قالب تسهیلات اعطایی دولت به کشاورزان ونیز متقاضیان با کارمزد هفت درصد پرداخت می شود.

وی افزود: تعداد 75 دستگاه تراکتور ، 63 دستگاه کمباين مخصوص برداشت برنج و 13 دستگاه نشاءکار خریداری و تحویل متقاضيان بهره بردار کشاورز شد.

شهرستان آمل با حدود 37 هزار هکتار شالیزار سالانه برنج مورد نیاز بیش از سه میلیون نفر را تامین می کند.