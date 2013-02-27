  1. جامعه
  2. میراث فرهنگی و گردشگری
۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۰۶

معاونان رئیس جمهور علیه خبرگزاری مهر

معاونان رئیس جمهور علیه خبرگزاری مهر

محمدشریف ملک زاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مثلث شکایت های معاونان رئیس جمهور علیه خبرگزاری مهر را تکمیل کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ملک زاده که چند ماهی است به عنوان معاون رئیس جمهور در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر صندلی اسلاف خود یعنی اسفندیار رحیم مشایی، حمید بقایی و ... تکیه زده است، طرح شکایت علیه رسانه ها را به سرعت آغاز کرده است.

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به دنبال انتشار گزارش انتقادی از تغییرات مکرر مدیران در این سازمان در گزارشی با عنوان«جابجایی هر 5 روز یکبار مدیران سازمان میراث فرهنگی و گردشگری» خبرگزاری مهر را به «نشر اکاذیب» متهم کرده است.

پیش از این محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور و مسعود زریبافان معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید شکایت های متعددی را علیه خبرگزاری مهر مطرح کرده بودند که این شکایت ها پس از طی مراحل قضایی در دادگاه به نتیجه نرسید و مدیرعامل خبرگزاری مهر از اتهامات وارده از سوی دو تن از معاونان رئیس جمهور تبرئه شد.

کد مطلب 2007446

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها