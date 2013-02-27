معاونان رئیس جمهور علیه خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر، ملک زاده که چند ماهی است به عنوان معاون رئیس جمهور در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر صندلی اسلاف خود یعنی اسفندیار رحیم مشایی، حمید بقایی و ... تکیه زده است، طرح شکایت علیه رسانه ها را به سرعت آغاز کرده است.

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به دنبال انتشار گزارش انتقادی از تغییرات مکرر مدیران در این سازمان در گزارشی با عنوان«جابجایی هر 5 روز یکبار مدیران سازمان میراث فرهنگی و گردشگری» خبرگزاری مهر را به «نشر اکاذیب» متهم کرده است.

پیش از این محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور و مسعود زریبافان معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید شکایت های متعددی را علیه خبرگزاری مهر مطرح کرده بودند که این شکایت ها پس از طی مراحل قضایی در دادگاه به نتیجه نرسید و مدیرعامل خبرگزاری مهر از اتهامات وارده از سوی دو تن از معاونان رئیس جمهور تبرئه شد.