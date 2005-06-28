جاني دپ: آرزو دارم با كيت ريچاردز همبازي شوم

تيم برتن و جاني دپ سر صحنه "چارلي و كارخانه شكلات سازي"

به گزارش خبرنگار سينمايي مهر، دپ كه به زودي با "چارلي و كارخانه شكلات سازي" تيم برتن به پرده سينماهاي جهان بازمي گردد، در پاسخ به پرسشي درباره اينكه آيا فيلمبرداري "دزدان درياي كاراييب 2 و 3" پشت سر هم انجام مي شود، گفت: "البته ما اول در صحنه هاي مربوط به فيلم دوم بازي مي كنيم و فقط گاهي اوقات بخش هايي از "دزدان 3" را هم مي گيريم. اما آنچه تا به امروز انجام شده عمدتاً صحنه هاي مربوط به فيلم دوم بوده است. قرار است پس از يك وقفه كوتاه كار اصلي روي فيلم سوم آغاز شود."

ستاره فيلم هاي "ادوارد دست قيچي"، "مرد مرده" و "اسليپي هالو" در ادامه درباره علت اصلي حضورش در دو دنباله "دزدان درياي كاراييب: نفرين مرواريد سياه" گفت: "براي من تنها دليل حضور در اين دو فيلم شخصيت كاپيتان جك بلك بود. گرچه مي دانم هدفم بسيار خودپسندانه است و شايد برخي بگويند جاني خودش را ارزان فروخته، ولي من اينطور فكر نمي كنم. چون معتقدم جك بلك هنوز جاي زيادي براي كار دارد. حتي اگر آنها از من بخواهند "دزدان 7" را هم بازي كنم، باز پاسخ مثبت مي دهم."

دپ در پايان درباره شايعه حضور كيت ريچاردز در "دزدان درياي كاراييب 2" گفت: "من بايد در اين مورد با كيت حرف بزنم. ما اميدواريم بتوانيم برنامه هاي خودمان را با تور گروه رولينگ استونز هماهنگ كنيم و كيت فرصت بازي در فيلم را پيدا كند. شايد رؤياي حضور در كنار او براي من به واقعيت تبديل شود. آيا چيزي بهتر از دزد دريايي شدن در كنار ستاره اي بزرگ چون كيت ريچاردز وجود دارد؟"

