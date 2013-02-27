بازیکن تیم فوتبال منچسترسیتی یک ماه خانه نشین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "مایکون" در نخستین فصل حضور خود در تیم فوتبال سیتی دچار آسیب‌دیدگی شد و اکنون پس از عمل جراحی تا پایان ماه مارس قادر نیست تیم خود را همراهی کند.

"میکا ریچاردز" هم که از ماه اکتبر به دلیل آسیب‌دیدگی زانو از ترکیب تیم بیرون بوده هنوز آماده بازگشت به میدان نشده است.

"روبرتو مانچینی"، سرمربی تیم فوتبال منچسترسیتی، گفت: مایکون بر روی زانوی خود عمل جراحی انجام داده و یک ماه زمان می‌برد تا بهبود یابد. این بازیکن مینیسک پای خود را عمل کرده است.

بر پایه گزارش ساکرنت، مایکون از زمان انتقال 3 میلیون پوندی از اینتر به من سیتی فقط 11 بار با پیراهن سیتی به میدان رفته است.