مجریان انتخابات پاسداران حمایت از آراء ملت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی پور موسوی صبح چهارشنبه در همایش آموزشی و توجیهی انتخابات ویژه فرمانداران، بخشداران استان های کرمان و هرمزگان حضور در اجرای برنامه ها را یک امر الهی عنوان کرد و گفت: امروز کار در برگزاری یک انتخابات سالم و پرشور یک قیام الهی است که با فداکاری و جانبازی شهیدان از بدو اسلام تاکنون به دست آمده است تا امروز ما بتوانیم با صلابت و اقتدار بر موذنه ها اذان بگوییم.

پور موسوی ادامه داد: امروز ایران اسلامی را یک دایره از توطئه ها، شیطنت ها و خباثت ها در برگرفته است و پاسداران حریم انقلاب نیز افراد پاکی هستند که بر پای اصول خود ایستاده اند.

وی مجریان برگزاری انتخابات را پاسداران تنگه حفاظت از آراء ملت عنوان کرد و افزود: امروز ایران در شرایط مهم و استراتژیکی قرار دارد چون صدای ایران از بلندگوهای جهان شنیده می شود و ما به دنبال فتح قله های بلند افتخار هستیم.

مدیر کل سیاسی وزارت کشور برگزاری انتخابات سالم و پرشور و حماسی را وظیفه مجریان عنوان کرد و اظهار داشت: انتخابات سال آینده ریاست جمهوری ایران از حساسیت خاصی برخوردار است و سیاست ایران در اتفاقات منطقه ای همچون غزه و سوریه تاثیرگذار بوده و دشمنان نیز به دنبال توطئه و دسیسه هستند.

وی در پایان سخنان خود قانون را فصل الخطاب همه حرکت ها عنوان کرد و اظهارداشت: ما هیچ چیز غیر از قانون نمی شناسیم و همه چیز باید مهر قانون داشته باشند و برای این کار نیازمند دانش و برگزاری دوره های آموزشی هستیم.

