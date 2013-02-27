کوچک زاده:من امضا نکردم ولی متهم اصلیم/ندیمی:شما به خبرنگاران توهین کردید

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کوچک زاده نماینده مردم تهران در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بیان تذکری در خصوص مواد 151، 152 و 154 آئین نامه داخلی اظهار داشت: در این مفاد در خصوص تصویب طرح ها و لوایح مجلس نکاتی بیان شد و آمده است که یک یا دو موافق و مخالف می توانند در خصوص طرح ها و لوایح حرف بزند.

وی گفت: تبصره 1 طرح اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به محدود کردن فعالیتهای عکاسان اشاره دارد.

نماینده تهران با نام بردن نمایندگانی مانند لاهوتی، قادری و ندیمی که از جمله امضا کنندگان این طرح بودند، گفت: عجیب است این افراد خودشان این طرح را امضاء کردند و امروز با مفاد و تبصره آن مخالفت می کنند.

وی گفت: امضای بنده زیر این طرح وجود ندارد اما من متهم اصلی این طرح هستم.

کوچکزاده خطاب به خبرنگاران گفت: خبرنگاران بدانید که با چه کسانی طرف هستید.

بعد از این تذکر کوچک زاده، ندیمی نماینده لاهیجان در اعتراض به برده شدن نام وی توسط این نماینده تهران خطاب به هیات رئیسه اعتراض کرد و قصد دفاع از خود را داشت که ابوترابی نایب رئیس مجلس برای جلوگیری از ایجاد تنش بیشتر با بیان تذکر ندیمی مخالفت کرد.

ندیمی در ادامه بیان اعتراض خود خطاب به هیات رئیسه گفت: کوچک زاده از واژه هرزه نگار برای خبرنگاران استفاده کرده و این توهین به خبرنگاران است.

همچنین در ادامه اعتراضات نماینده لاهیجان در جلسه امروز حداد عادل، حسین نجابت و مصباحی مقدم و تعدادی دیگر از نمایندگان برای ایجاد آرامش در مجلس و آرام کردن ایرج ندیمی در کنار وی حاضر شده و با او صحبت می کردند.