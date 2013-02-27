تهيه طرح توسعه و عمران مرزن آباد چالوس

جعفر ردايي در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مشاور طرح جامع توسط مسکن و شهرسازی انتخاب شد افزود: این شرکت مطالعات لازم را در شهر بعمل آورده و به این نتیجه رسیدند که طرح جامع یا هادی جوابگوی مرزن آباد نیست، با این توضیح که شهر حوزه وسیعی را خدمات دهی می کند و نمی توان بدون توجه به محیط اطراف آن طرح را تهیه کرد.

وی افزود: با عنایت به اینکه داخل شهر یکسری موانع برای توسعه وجود دارد و یک سوم فضای شهر نیز غیرقابل توسعه بوده، پیشنهاد شد که برای مرزن آباد طرح ویژه توسعه و عمران تهیه شود که نهایتا با مذاکراتی که با معاونت شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی صورت گرفت موافقت لازم گرفته شد و بدین ترتیب ما نیز در حال تهیه طرح ویژه توسعه شهر هستیم.

شهردار مرزن آباد اضافه کرد: طرح ویژه توسعه و عمران، مرزن آباد را گسترده تر و نیازهای شهر را در زمان طولانی تر می بیند و تاثیر متقابل شهر و محیط اطراف و پیرامون آن و همچنین بافتهای شهرکهای اطراف نیز در آن در نظر گرفته می شود و این می تواند کمک بیشتری به توسعه این شهر کند، ضمن اینکه می تواند در افزایش درآمد شهرداری و همچنین قدرت نفوذ و خدمات دهی شهرداری را گسترش دهد.