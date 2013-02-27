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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۵۸

ردايي خبر داد:

تهيه طرح توسعه و عمران مرزن آباد چالوس

تهيه طرح توسعه و عمران مرزن آباد چالوس

چالوس - خبرگزاري مهر: شهردار مرزن آباد از تهيه طرح وي‍ژه توسعه و عمران مرزن آباد خبر داد.

جعفر ردايي در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مشاور طرح جامع توسط مسکن و شهرسازی انتخاب شد افزود: این شرکت مطالعات لازم را در شهر بعمل آورده و به این نتیجه رسیدند که طرح جامع یا هادی جوابگوی مرزن آباد نیست، با این توضیح که شهر حوزه وسیعی را خدمات دهی می کند و نمی توان بدون توجه به محیط اطراف آن طرح را تهیه کرد.

وی افزود: با عنایت به اینکه داخل شهر یکسری موانع برای توسعه وجود دارد و یک سوم فضای شهر نیز غیرقابل توسعه بوده، پیشنهاد شد که برای مرزن آباد طرح ویژه توسعه و عمران تهیه شود که نهایتا با مذاکراتی که با معاونت شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی صورت گرفت موافقت لازم گرفته شد و بدین ترتیب ما نیز در حال تهیه طرح ویژه توسعه شهر هستیم.

شهردار مرزن آباد اضافه کرد: طرح ویژه توسعه و عمران، مرزن آباد را گسترده تر و نیازهای شهر را در زمان طولانی تر می بیند و تاثیر متقابل شهر و محیط اطراف و پیرامون آن و همچنین بافتهای شهرکهای اطراف نیز در آن در نظر گرفته می شود و این می تواند کمک بیشتری به توسعه این شهر کند، ضمن اینکه می تواند در افزایش درآمد شهرداری و همچنین قدرت نفوذ و خدمات دهی شهرداری را گسترش دهد.
 
شهردار مرزن آباد از انجام مطالعات تهیه طرح ویژه توسعه و عمران این شهر خبر داد و گفت: هر  پنج سال یک بار طرح هادی یا جامع برای شهرها تهیه می شود و در این راستا سال 86 طرح هادی برای مرزن آباد تهیه شد و پس از گذشت 5 سال و با توجه به اینکه یکی از نیازهای شهر مرزن آباد جهت توسعه  تهیه طرح ویژه می باشد، پیگیر طرح جامع بودیم.
 
ردایی گفت: مجوز این طرح از شورای شهر و موافقت راه و شهرسازی گرفته شد و هم اینک درحال انعقاد قرارداد هستیم.
کد مطلب 2007455

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