دکتر "محمد ضیمران" در مورد اینکه آیا برگزاری همایش ها و نشست ها در حوزه علوم انسانی در کشور منجر به تعامل اندیشمندان و توسعه این علوم شده است به خبرنگار مهر گفت: به طور کلی همایش های تخصصی در حوزه علوم انسانی کار مبارک و پسندیده ای است. برای اینکه تبادل نظر اهل تفحص و تخصص نتیجه اش می تواند بسیار بارور و خلاق باشد و مشکلات را بر طرف کند.

وی افزود: این همایش ها نوعی دیالوگ را بین کسانی که دارای نظرات سازنده ای هستند برقرار می کند. تداوم چنین فرایندهایی به شفاف سازی هدف علوم انسانی کمک می کند. می تواند فرایندهای مثبتی یا پیامد بسیار مهمی داشته باشد که آنها را روشن می کند. بنابراین نکات تاریکی که در برنامه ریزی های علوم انسانی در سطح دانشگاهی و مراکز علمی وجود دارد را جهت داده و روشن می سازد.

استاد فلسفه هنر دانشکده هنر ادامه داد: همایش ها یک دستاورد مهم و مفیدی هستند. چه بسا اگر ابتکاراتی در طرح دستور جلسات انجام بشود و متخصصین و صاحب نظران بنشینند و دستور جلسات مهمی را بر پایه مسائل و معضلات و همینطور مباحثی که از اهمیت و اعتبار خاص برخوردارند در این دستور جلسات بگنجانند و متخصصین را وادار کنند که درباره این مسائل بحث کنند و این تبادل نظر و تعاطی افکار فواید زیادی به همراه دارد. به خصوص اینکه نتیجه این همایش ها به صورت گزارش ها، مقالات در نشریات تخصصی و حتی مطبوعات و روزنامه ها منعکس بشود. فضایی ایجاد بشود کسی که از درجه فرهیختگی و اندیشیدگی برخوردار است اظهار نظر کند.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه هنردر مورد اینکه آیا برگزاری این همایش ها را به شکل کنونی قبول دارید هم تصریح کرد: من در همه همایش ها شرکت نداشتم اظهار نظر از دور از نقص های بزرگی است که امروزه دامنگیر جامعه ما شده است. باید کسانی که در این همایش ها حضور فیزیکی داشته یا گزارشات و صورت جلسات و مجوعه مقالات این همایش ها را تجزیه و تحلیل کرده و نکات مثبت و منفی را بررسی کرده با یک فرهیختگی و اندیشیده به این سؤال جواب دهند.

ضیمران تصریح کرد: اما آنچه که بر می آید این است که این همایش ها نمی تواند بی اثر باشد و طرح مشکلات هم خودش خیلی مهم است زیرا وقتی مشکلی طرح شد آنوقت دغدغه پاسخ به آن هم ایجاد می شود و این همایش ها از این بایت راه را می تواند هموار کند.