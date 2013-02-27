هشت هزار تن گوشت قرمز توسط عشایر ایلام روانه بازار شد

یار محمد کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 60 هزار نفر از جمعیت 560 هزار نفری این استان زندگی عشایری کوچرو دارند.

وی ادامه داد: استان ایلام دارای یک میلیون و 300 هزار راس دام سبک است که با احتساب دام های عشایر کوچرو، این آمار به بیش از سه میلیون راس می رسد.

مدیر کل امور عشایری استان ایلام گفت: این استان از نظر جمعیت دامی با توجه به آمار نفوس ‏در کشور مقام دوم را در اختیار دارد.‏

وی بیان داشت: دام های سبک ایلام ذخیره ارزشمند تولید گوشت قرمز در غرب کشور محسوب می شود.

این مسئول عنوان کرد: یک میلیون دام سبک و سنگین اکنون توسط 9 هزار و 800 خانوار عشایری این استان پرورش داده می شود که امسال هشت هزار تن گوشت قرمز تولید و روانه بازار مصرف کرده اند.

وی اضافه کرد: همچنین در این مدت هزار و 500 تن پشم، 465 تن روغن، 308 تن کشک، 25 هزار تن شیر و انواع صنایع دستی توسط عشایر استان تولید شده است.

مدیرکل امور عشایری ایلام گفت: درآمد عشایر این استان در 9 ماه سال جاری 10 میلیارد ریال برآورد شده است.

وی اضافه کرد: 20 میلیارد ریال امسال اعتبار عمرانی به عشایر استان ایلام اختصاص یافته که در ‏زمینه های تامین آب آشامیدنی، حفر چاه های نیمه عمیق، نگهداری راه های عشایری، آموزش ‏و ترویج معارف عمومی، نگهداری و بهسازی چشمه های آب و حمایت های عمومی هزینه می ‏شود.‏

این مسئول اضافه کرد: این دستگاه اجرایی اسکان عشایر منطقه را در دستور کار خود قرار داده و در این راستا تلاش می‌کند.



کریمی تصریح کرد: اسکان عشایر استان ایلام از اولویت‌های کاری این دستگاه اجرایی است که باید محقق شود.

