ساخت دو پل مسیر آبشار تمام خزه ای جهان شروع شده است

علی اکبرکی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این دو پل با سازه های سبک در دست اجراست تا سیل های شدید منجر به آسیب دوباره نشود.

وی اظهار داشت: طرح ساخت پل توسط میراث فرهنگی در دست اجرا بوده و 150 متر از مسیر نیز بر اثر سیل سالجاری نیز تخریب شده بود که این طرح نیز در حال مرمت است.

وی عنوان کرد: منابع آب نیز در حال احداث و مرمت مسیر کبودوال است و اصرار بر این است که مرمت مناطق خسارت دیده آبشار تا شروع سال جدید به پایان رسد.

کی پور گفت: هر ساله مسافران زیادی از مناطق مختلف کشور برای دیدن آبشار زیبای کبدوال به شهرستان سفر می کنند و انشاء الله تا شورع سال جدید مرمت طرح به پایان می رسد.

فرماندار علی آبادکتول از تهیه طرح گردشگری کبودوال خبر داد و گفت: پس زا تکمیل طرح سد کبودال این پروژه باید اجرا شود و با اجرای آن، کبودوال به قطب گردشگری در شمال تبدیل می شود.

کی پور گفت: اجرای این طرح نیاز به همکاری بخش خصوصی است و از چند سرمایه گذار نیز دعوت شده است.