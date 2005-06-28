همايش" بال هاي سوخته و دل هاي آسماني" برگزار شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، شهردار منطقه دو گفت: شهرداري به عنوان يك نهاد مردمي وظيفه دارد در راه احقاق حقوق مظلومين همگام با مردم حركت كند.

مهندس ارشاد منش ادامه داد: اين همايش با هدف رساندن نداي مظلوميت جانبازان شيميايي به گوش جهانيان و ابراز همدردي و بررسي مشكلات اين عزيزان برگزار شد.

وي در ادامه با حضور در جمع ميهمانان و پرستاران مجروحين بمباران اتمي هيروشيما ژاپن ضمن گفتگوبا ايشان تصريح كرد: ايران كشور صلح و دوستي است، اما مبارزه و مقابله با سلطه استكبار جهاني در ملت ايران هميشه زنده خواهد بود، ضمن اينكه عراق به تنهايي به ايران حمله نكرد، بلكه با قدرت سلاح هاي شيميايي و ميكروبي 47 كشور جهان ايران را هدف قرار داد.

ارشاد منش گفت: به طور حتم مردم كشور ژاپن ضمن درك اين واقعيت ها خود از قربانيان حملات آمريكا و همدستانشان هستند.

در ادامه مراسم نيز هيات ژاپني به سرپرستي دكتر يوكوناك استاد دانشگاه هيروشيما با سهمگين برشمردن حملات شيميايي عراق در هشت سال جنگ تحميلي تصريح كردند: صدمات جبران ناپذير حملات شيميايي و ميكروبي سالها اثرات مخرب روحي، رواني و جسمي خواهد داشت و لازم است مجامع جهاني پاسخگوي نسلهاي آينده جوامع بشري باشند.