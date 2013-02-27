تمام پرستاران آبادانی نمونه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، نصراله حسونی بحرینی صبح چهارشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم روز پرستار، ابراز امیدواری کرد تا با برگزاری مراسم روز پرستار بتوان ذره ای از تلاشهای این قشر زحمتکش را جبران کرد.



وی افزود: به رغم تمامی مشکلات و مسائل پرستاران بدون کمترین چشم داشتی به انجام وظایف و ارائه خدمات به مراجعه کنندگان می پردازند.



حسونی بحرینی عنوان کرد: تمامی پرستاران شاغل در آبادان و منطقه پرستارانی نمونه هستند.



معاون درمان و قائم مقام دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان تصریح کرد: تمام پرستاران شاغل در حوزه فعالیت ما با توجه به تحمل مشکلات و زحمت‌های بسیار شایستگی نمونه شدن را دارند.



حسونی بحرینی یادآور شد: به یاد داشته باشیم که با توجه به تحولات صورت گرفته و استقلال دانشکده علوم پزشکی آبادان، کارمندان بخش درمان آبادان نیز با حجم کاری چند برابری مواجه شده اند که زحمتهای این افراد در این برهه از زمان قابل تقدیر است.



انتخاب کارمند نمونه از گروه های مختلف اعم از پرستاری، کارشناسان بیهوشی، کارشناسان اتاق عمل، بهیاران و کمک بهیاران و تقدیر و تجلیل از آنها از جمله تصمیمات اتخاذ شده در این مراسم بود.



دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان در روز بیستم اسفند ماه جاری آئین تجلیل از پرستاران نمونه شهرستانهای آبادان، خرمشهر، شادگان، ماهشهر و هندیجان را در محل سرسرای اجتماعات این دانشکده بر پا می کند.



