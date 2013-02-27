نصب آبگرم کن های خورشیدی در روستای آبلاران ساطع لردگان/ کاهش وابستگی به جنگل

به گزارش خبرنگار مهر، تـامیـن سوخـت هیزمی همواره در سایه عمـدهترین عوامل تخریب جنگلهای زاگرس قرار دارد.
هرچند در سالهای اخیر توسعه زیرساختهای تغییر الگوی سوخت مانند احداث جايگاههاي توزيع نفت و گاز، روند استفاده از سوختهای هیزمی در آبادیهای داخل و حاشیه جنگل را تا حدودي کاهش داده اما کماکان در مناطق دور افتاده و فاقد جادههای دسترسی كه امكان احداث جایگاه و حمل آسان نفت و گاز ميسر نبوده است، درختان جنگلي منبع اصلی تامین سوخت براي مصارف گرمايشي و پخت غذا در اين سكونتگاهها بهحساب میآیند.
رفتارها و گرايشهاي فرهنگي جوامع محلی برای تمایل به استفاده از سوختهای هیزمی همواره بهعنوان يك مانع اجتماعي در برابر طرحهاي تغيير الگوي مصرف سوخت روستائيان مطرح بوده كه اين مهم ميبايستي با همت و همكاري نمايندگان جوامع محلي و نهادهاي اجرايي و فرهنگي بهانجام برسد.
همچنین اجرای طرح هدف مندی یارانه و بالا بردن قیمت سوخت موجب شده است بسیاری از مردم روستاهای محلی برای تامین سوخت از درختان جنگلی استفاده کنند و این مهم نیز تخریب جنگلها را افزایش داده است.
این در حالی است فرهنگ سازی استفاده از انرژیهای نو از سوی برخی مراکز و سازمانها بجای استفاده از انرژی های فسیلی و طبیعی انجام شده است.
هم اکنون مردم یکی از روستاهای محروم کشور در لردگان اقدام به استفاده از آبگرم کن های خورشیدی برای گرم کردن آب بجای استفاده از درختان کرده است.
فعال محیط زیست و منابط طبیعی در چهارمحال و بختیاری گفت: بررسيهاي انجام شده گواه اين حقيقت است كه تبعات ناشي از اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها(بهعنوان یکی از بزرگترین و مهمترین طرحهای اقتصادی کشور)، روند اثرگذاري تخریب جنگل ها را بهشدت افزايش داده است.
هومان خاکپور بیان داشت: خوشبختانه با تلاشهاي قابلتحسين يكي از دهياران و حمايتهاي فنياعتباري دستگاه منابع طبيعي اين اتفاق در منطقه جنگلي ساطع لردگان صورت پذيرفته و مردم منطقه از نصب آبگرمكنهاي خورشيدي بهخوبي استقبال كرده و با پرداخت 50 درصد از هزينهها، خواستار نصب تعداد بيشتري از اين آبگرمكنها در منطقه شدهاند.
وی تاکید کرد: با عنايت به اين اسقبال و همچنين تأثيرات غيرقابلانكار اجراي اين پروژه در كاهش روند تخريب جنگلهاي منطقه، ضرورت دارد تمامي دستگاههاي متولي حوزه سوخت و محيط زيست و فرماندار لردگان، همدلانه و مسئولانه از اين طرح پشتيباني كرده و با حمايت مالي و بهصورت پايلوت تمامي خانوارهاي اين منطقه را مجهز به سيستمهاي گرمايشي و روشنايي خورشيدي كنند.
نصب پنج آبگرم کن خورشیدی در روستا
دهیار روستای آبلاران ساطع لردگان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:با همکاری مردم و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری پنج عدد آبگرم کن خورشیدی برای مردم این روستا نصب شده است.
طالب حسنی ادامه داد: مردم این روستا به خاطر زندگی در دل جنگل وابستگی بسیاری به جنگل دارند و نصب آبگرم کن های خورشیدی برای جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و پوشش جنگلی بوده است.
وی تاکید کرد: مردم این روستا به ناچار مجبور هستند از درختان جنگل برای گرم کردن آب و مصارف خود استفاده کنند که با این اقدام وابستگی مردم به جنگل کاهش پیدا می کند.
وی اذعان داشت: مشارکت مردم در این امر بسیار خوب بوده است و ضرورت دارد مسئولین شهرستان و استان همکاریهای لازم را در نصب آبگرم کن های خورشیدی دیگر در راستای کاهش وابستگی مردم به جنگل برای دیگر اهالی داشته باشند.
نظر شما