شیوا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر با اشاره به این که تغییر نگرش منفی نسبت به معلولان از اهداف سازمان بهزیستی است، تصریح کرد: با ارائه خدمات شش گانه به معلولان که شامل، آموزش در خانواده، آموزش در جامعه، استفاده از سیستم ارجاع، ارائه وسایل کمک توانبخشی، اشتغال و کاریابی معلولان و خدمات حمایت اجتماعی معلولان است به دنبال تغییر نگرش منفی نسبت به این قشر در جامعه و ورود آنها به صحنه اجتماعی از طریق تقویت توانمندی هایشان هستیم تا آنها بتواند به اصول پنجگانه خود تحت عنوان اصل مساوات، عدالت اجتماعی، همبستگی، تلفیق عموم و کرامت و عزت نفس جامع عمل بپوشاند.

وی گفت: توانبخشی مبتنی برجامعه به سه طریق احداث و توسعه مراکز و خانه های بهداشت، دهیاران و شوراهای توانبخشی محلی و تسهیل گران میانی و محلی در مناطق تحت پوشش اجرا می شود.

اکبری افزود: از سال ۷۱ – ۷۰ طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه در کشور آغاز شده و در راستای این طرح معلولان روستاها را شناسایی می‌کنیم که با تشکیل این شورا با استفاده از ظرفیت ۱۵۱ دهیاری موجود در روستاهای استان البرز کلیه ۲۵۳ روستای استان البرز تحت پوشش طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه قرار می گیرند.

وی اظهار داشت: از طریق این طرح افراد شناسایی شده در روستاها با خدمات آشنا خواهند شد و از طریق امکانات منابع محلی و بهزیستی خدمات موردنظر را دریافت می کنند.

اکبری گفت: با اجرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه ارائه خدمات توانبخشی در جامعه توسعه خواهد یافت، علاوه بر آن این امر موجب برقراری عدالت اجتماعی، تحت پوشش گرفتن تمام افرادی که به نوعی ناتوانی دارند همچنین خانواده های آنها خواهد شد. از سوی دیگر با عملیاتی شدن این طرح سطح خدمات مناسب و ویژه بهداشتی، آموزشی، حرفه ای و اجتماعی ارتقا می یابد.

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی البرز با اشاره به تشکیل شورای توانبخشی در روستاهای استان در آینده نزدیک، گفت: این شورا در ۲۵۳ روستای استان تشکیل خواهد شد و بحث اصلی آن توانمند کردن معلولان است.

