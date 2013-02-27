به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین دوره لیگ برتر فوتسال روز شنبه هفته آینده به پایان می‌رسد و قهرمان این دوره از مسابقات در هفته پایانی مشخص خواهد شد. این در حالی است که کمیته فوتسال تصمیم دارد فاصله تعطیلات بین دو فصل از مسابقات لیگ را کاهش دهد و به احتمال زیاد فصل هفدهم، اواخر خردادماه 92 آغاز خواهد شد.

طبق جمع‌بندی اعضای کمیته فوتسال و تعدادی از مربیان باشگاهی، فاصله زیاد تعطیلی دو فصل از بازی‌های لیگ چندان مناسب فوتسال نیست. به همین خاطر این کمیته مصوب کرده است تا بازی‌های دوره هفدهم، دو ماه زودتر از لیگ شانزدهم یعنی اواخر ماه خرداد 92 آغاز شود. از سوی دیگر کمیته فوتسال در نظر دارد بازی‌های جام حذفی فوتسال را هم سال آینده در دل لیگ برگزار کند تا مدت زمان درگیری تیم‌ها در مسابقات بیشتر شود. به این ترتیب مسابقات فصل آینده زودتر آغاز می‌شود و دیرتر از سال‌های قبل به اتمام می‌رسد.

لیگ برتر فوتسال امسال با 13 تیم برگزار شد. طبق برنامه از پیش اعلام شده فصل بعد این مسابقات با 14 تیم آغاز خواهد شد.