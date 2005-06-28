وزير علوم با سفير ارمنستان در تهران ديدار كرد

به گزارش گروه دانشگاهي"مهر"، وزير علوم در اين ديدار به اهميت توسعه همكاري هاي علمي بين المللي اشاره و از دانشمندان كشور ارمنستان دعوت كرد براي بازديد دستاوردهاي علمي كشورمان به ايران سفر كند.

دكتر توفيقي در ادامه پيشنهاد كرد با تشكيل كميته مشتركي، تفاهم نامه هاي علمي امضا شده، هر چه سريع تر اجرايي و عملياتي و موانع احتمالي از پيش رو برداشته شود.

گسترش زبان فارسي و ارمني در دانشگاه هاي ارمنستان و ايران، تبادل استاد و دانشجو و شركت در همايش هاي علمي مختلف، محورهاي ديگر مذاكرات وزير علوم با سفير ارمنستان در تهران بود.