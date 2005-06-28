رفتن زوبل و ماندن استيلي نشان ازحمايت قطع باشگاه از اوست // استيلي خراب شدني نيست

محمودخوردبين سرپرست تيم فوتبال پرسپوليس درگفتگوبا خبرنگار" مهر" ضمن بيان مطلب فوق افزود: من معتقدم اگرپروين درامورتيم دخالت نمي كرد، همين نتيجه چهارمي هم بدست نمي آمد. زيرا زوبل درآن اندازه نبود كه بتواند تيم را به سرمنزل مقصود برساند.

وي ادامه داد: استيلي هيچگاه درامورتيم دخالت نداشت وزوبل با اختيارتام درپرسپوليس فعاليت مي كرد وخودش بايد پاسخگوي عدم نتيجه گيري تيم باشد.

خوردبين تاكيد كرد: اين نوع برخورد زوبل تنها شخصيت اورا برهمگان آشكارساخت، زيرا اوبعنوان يك فرد آلماني هميشه احساس مي كرد كه ازنژاد برتري برخورداراست وبايد با ما همانند يك زيردست رفتاركند. ما نيزدراين ايام تنها با اومدارا كرديم و اجازه نداديم بازيكنان به اوبي احترامي كنند.

وي اضافه كرد: با توجه به اينكه سازمان تربيت بدني تاكيد داشت تا ازمربي خارجي براي هدايت پرسپوليس استفاده كنيم، تصميم براين شد تا ازوجود زوبل بهره ببريم وما نيزهرنوع كمكي كه ازدستمان برمي آمد براي كمك به اودريغ نداشتيم، اما اونتوانست خود را با شرايط ما وفق دهد وبه همين خاطردركارش ناموفق بود.

سرپرست پرسپوليس با اشاره به اين كه استيلي افتخار فوتبال اين كشور است، يادآورشد: استيلي مايه افتخارفوتبال ما و پرسپوليس است و باشگاه از او حمايت لازم را خواهد كرد. همينكه باشگاه عذرزوبل را مي خواهد و استيلي را در كنارخود حفظ مي كند نشانگرحمايت ازاين سرمايه باشگاه است. استيلي براي ما شخصيت بزرگي است ونمي شود اورا خراب كرد.