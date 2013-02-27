به گزارش خبرنگار مهر، با برنامه ریزی اداره کل ورزش و جوانان استان قم مجمع جدید انتخابات هیئت ورزشهای همگاني قم شامگاه سه شنبه با حضور دبير فدراسیون ورزشهاي همگاني و مدیر کل ورزش و جوانان استان قم برگزار شد و سرانجام ابوالفضل وفايي رئیس جدید هیئت همگاني قم نام گرفت.
در حالی که آخرین مجمع انتخابات هیئت ورزشهای همگاني استان قم در چهار سال گذشته، این مجمع امير دلشاد را به عنوان رئیس جدید این هیئت انتخاب کرده بود و با پایان دوره چهارساله بار دیگر انتخابات این هیئت برگزار شد و بدین ترتیب رئیس جديد هیئت ورزشهاي همگاني استان قم معرفی شد.
با توجه به پايان دوره امير دلشاد ریاست هیئت ورزش های همگاني استان قم، با تصمیم فدراسیون ورزشهای همگاني کشورمان و آمادگی اداره کل ورزش و جوانان استان قم، انتخابات این هیئت در سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان قم برگزار شد و 17 نفر واجد شرايط راي دادن بودند.
بدین ترتیب و بر اساس هماهنگی های انجام شده بین این اداره کل و فدراسیون ورزشهای همگاني، مجمع جدید انتخابات هیئت ورزشهای همگاني استان قم در حالی که به انجام رسید که این مجمع دو کاندیدا داشت و در نهایت وفايي رئیس هیئت همگاني قم شد.
در این مجمع سه عضو واجد شرايط راي دادن غايب بودند و بدين ترتيب 14 نفر رای خود را به گلدان جمع آوری آراء انتخابات رئیس جدید هیئت ورزشهای همگاني استان قم انداختند که در نهایت 12 راي به نام ابوالفضل وفايي رئیس جدید این هیئت در آمد و وی رئیس هیئت ورزشهاي همگاني استان قم شد و برای مدت چهار سال این مسئولیت را بر عهده خواهد داشت.
این در حالی است که شركت كنندگان در اين مجمع يك راي را به صورت سفيد به گلدان جمع آوري آراء انداختند و يك راي نيز به محمدجواد موسايي ديگر كانديداي احراز رياست هيئت ورزشهاي همگاني استان قم اختصاص پيدا كرد.
وفايي در حالي رئيس جديد هيئت ورزشهاي سه گانه استان قم شد كه در اين مجمع مجد آرا رئيس فدراسيون ورزشهاي همگاني حضور نيافته بود و به جاي وي معماري دبيري فدراسيون حضور داشت، ضمن اينكه گزارشي از مهمترين برنامههاي وفايي براي دوره جديد چهار ساله رياست وي در اين هيئت نيز در حضور حاضرين در جمع ارائه شد.
نظر شما