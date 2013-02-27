درصد جذب نیروهای بومی خوزستان در آزمون شرکت نفت باید افزایش یابد

سید شریف حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آزمون پیش روی شرکت ملی نفت برای جذب نیروهای مورد نیاز خود اظهار کرد: در استخدامهای شرکتهای زیر مجموعه وزارت نفت به گونه ای عمل می شود که 50 درصد افراد و کارشناسان مورد نیاز به صورت بومی و 50 درصد را از بین داوطلبان سایر استانهای کشور گزینش می کنند.



وی افزود: با توجه به توافقی که در مجلس هشتم بین نمایندگان استان خوزستان و با وزیر وقت انجام شد، به شخصه از وزیر فعلی دستور گرفتم که در بحث استخدامهای شرکتهای وزارت نفت به صورت 50 درصد افراد و کارشناسان مورد نیاز بومی و 50 درصد را از بین سایر استانهای گزینش کنند تا بتوانیم از این طریق مشکل بیکاری در استان با تا حدودی مرتقع کنیم.



حسینی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته سهمیه استخدامها به صورت 70 درصد متعلق به سایر استانها و 30 درصد به صورت بومی بود، عنوان کرد: در حال تلاش هستیم که این میزان مساوی را به نفع کارشناسان خوزستانی بیشتر کنیم و این رقم را به 70 درصد متعلق به بومی های استان خوزستان و مابقی استان ها، میزان باقی مانده را تشکیل دهند.



عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در سالهای گذشته برای استخدام افراد در شرکتهای وزارت نفت، آزمون به صورت سراسری برگزار می شد و این اتفاق باعث می شد که افراد تحصیل کرده در دانشگاه های مهم و معتبر مثل شریف که از رتبه های بالای علمی برخوردار هستند، بیشتر سهمیه استخدامی را به خود اختصاص می دادند اما اکنون آزمونهای ورودی استان خوزستان را جدا از آزمون سایر استانها برگزار می کنند که این امر در نهایت باعث تضییع نشدن حق جوانان خوزستانی می شود.



حسینی افزود:با توجه به اقداماتی که انجام شده هر استخدامی که در وزارت نفت انجام می گیرد باید از این قانون پیروی کند.

