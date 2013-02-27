ورزشگاه نیوکمپ مثل خانه "کریستیانو رونالدو" است

به گزارش خبرگزاری مهر، زمانی بود که "کریستیانو رونالدو" نمی‌توانست در نیوکمپ گل بزند تا بدین ترتیب زندگی فوتبالی خود را نجات دهد. این بازیکن در دیدار رفت از مرحله نیمه‌نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا با پیراهن منچستریونایتد یک ضربه پنالتی را مقابل بارسلونا در نیوکمپ از دست داد. اما همه اینها به نظر می‎ر‌سد به مدت‌ها قبل بازمی‌گردد.

بر پایه گزارش مارکا، این مهاجم سریع در این پنج سال نشان داده که وقتی در نیوکمپ بازی می‌کند انگار در خانه بازی می‌کند. دو گلی که این بازیکن در پیروزی 3 بر یک مقابل بارسا در پیروزی 3 بر یک سه شنبه شب به ثمر رساند، هفتمین و هشتمین گل این بازیکن در 6 بازی گذشته در نیوکمپ به حساب می‌آید. دیگر اینکه این دومین بازی متوالی است که این بازیکن در زمین بارسلونا دو گل به ثمر می‌رساند.

بر عکس، "لیونل مسی" با دفاع رئال مادرید رو به رو بوده و در بازی سه شنبه شب محدود به چند موقعیت شد. اولین موقیعت در دقیقه دوم بازی برای این بازیکن به دست آمد. در آن زمان بارسلونا در بهترین شرایط بازی قرار داشت. در دقیقه 39 هم نتوانست توپ پیچدار خود را وارد دروازه کند.

این آرژانتینی کوچک جثه ممکن است که به تازگی چهارمین توپ طلای خود را برده باشد اما در حال حاضر به سختی می‌توان گفت که او بالاتر از رونالدو است. در گذشته، رونالدو به دلیل بازی‌های ضعیفش در کلاسیکو مورد انتقاد واقع می‎شد اما کسی الان نمی‌تواند در این خصوص حرفی بزند. رونالدو همه شکاکان را ساکت کرده است. این رقابت از آن رونالدو است.