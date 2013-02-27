صدور بیش از 2 هزار مجوز پروازی برای نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا پهلوانی‌ با اشاره به تمهیدات نوروزی این سازمان، اظهار داشت: در برنامه نوروزی سال 1392 که از 20 اسفندماه 91 آغاز شده و تا 15 فروردین ماه 92 ادامه خواهد داشت در مجموع 2736 پرواز داخلی و خارجی برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: 12 شرکت هواپیمایی داخلی 1139 پرواز در مسیرهای خارجی و 1256 پرواز در مسیرهای داخلی کشور به منظور جابه‌جایی مسافران نوروزی سال 92 برنامه ریزی کرده‌اند.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه صنعت حمل و نقل هوایی با وجود تشدید فشارها و تحریم‌های کشورهای غربی از رشد کیفی و کمی مناسبی برخوردار است، تصریح کرد: شرکت‌های هواپیمایی خارجی با انجام 341 پرواز در مسیر خارجی در جابه‌جایی مسافران نوروزی امسال همکاری خواهند داشت.

وی با بیان اینکه پروازهای فوق جهت برنامه‌ریزی پروازها مجوز مربوطه را از سازمان هواپیمایی کشوری دریافت کرده‌اند، افزود: در صورت درخواست و تقاضا از سوی شرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی سازمان هواپیمایی کشوری ضمن بررسی‌های لازم مجوز افزایش پروازهای نوروز سال 92 را صادر خواهد کرد.

پهلوانی با تأکید بر اینکه تمامی مجموعه صنعت حمل و نقل هوایی در تلاش هستند تا سفری ایمن را برای مسافران نوروزی فراهم کنند، اظهار داشت: در صورت مشاهده هرگونه نارسایی و تخلف، برابر مقررات با متخلفان برخورد خواهد شد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه شرکت‌های هواپیمایی مکلف شده‌اند برای نوروز امسال تجهیزات، امکانات و نفرات خود‌ را در آمادگی کامل قرار دهند، افزود: به ایرلاین‌ها تأکید شده است در ایام نوروز، آمادگی کامل برای انجام پرواز جایگزین و فوق‌العاده در صورت بروز مشکل را داشته باشند.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار امیدواری کرد با همکاری و پشتیبانی شرکت‌های هواپیمایی، بهترین مدیریت شبکه پروازی و کاهش چشمگیر تأخیرات نسبت به سال گذشته در نوروز 92 را شاهد باشیم.