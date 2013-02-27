مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قطبی مدیر کل جدید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان شد.

قطبی پیش از این معاون اجتماعی استانداری اصفهان بوده و پس از پیگیری و بررسی استانداری اصفهان و انجام رایزنی های لازم بالاخره سکان این اداره کل به دست او رسید.

به گزارش مهر قرار است جلسه معارفه مدیر جدید ارشاد اصفهان روز آینده صورت پذیرد و پیش از او محمود شالویی مدیر کلی این اداره را بر عهده داشت که به علت نالایق دانستن وی از جانب استاندار اصفهان از این سمت کناره گیری کرد و نزدیک به 50 روز این اداره کل بدون سرپرست و مدیر کل اداره می شد.

در هر صورت انتظار می رود تا مدیر کل جدید بتواند در راستای پیشبرد اهداف فرهنگی استان موثر باشد.