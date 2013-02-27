"سیگار" در آبفا جنوبشرقی استان تهران دفن شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که صبح چهارشنبه به همت پایگاه بسیج ادارات شهرستان ورامین و با حضور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران، معاونان و کارکنان این شرکت و همچنین فرماندهان و جمعی از اعضای شورای حوزه بسیج ادارات شهرستان ورامین برگزار شد، حاضران طی قطعنامه ای پنج ماده ای متعهد شدند استعمال سیگار را برای همیشه ترک کنند و سلامتی روح و جسم را برای خود، خانواده و همکارانشان به ارمغان بیاورند .

نیروهای انسانی از سرمایه های اصلی شرکت هستند

فرمانده بسیج شرکت آبفای جنوب شرقی استان تهران طی گفتگویی در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران گفت: نیروهای انسانی از سرمایه های اصلی شرکت هستند و فرهنگ سازی برای حفظ سلامتی و تندرستی روحی و روانی این سرمایه های بزرگ یکی از برنامه های پایگاه بسیج است که به منظور نیل به این هدف مراسم نمادین دفن سیگار در سطح شرکت برگزار که با استقبال خوب همکاران مواجه شد .

مرتضی فخاری افزود: با توجه به اینکه هر نخ سیگار 20 دقیقه از عمر غیرقابل بازگشت فرد مبتلا به آن را می کاهد و بسیاری از روابط خانوادگی و اجتماعی را دچار آسیب می کند، فرهنگ سازی و آگاهی بخشی در این خصوص می تواند از بروز این آسیبها جلوگیری کند.