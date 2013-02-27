به گزارش خبرگزاری مهر، محمود رسولی‌نژاد‌ ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: پروازهای نوروزی طی 20 روز از 25 اسفند آغاز و تا 15 فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود روزانه حدود 90 هزار نفر توسط 600 پرواز داخلی و حدود 25 هزار نفر توسط 150 پرواز بین‌المللی در این ایام جابه‌جا شوند.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور با اشاره به تشکیل ستاد تسهیلات نوروزی در فرودگاه‌ها، افزود: تلاش موثر برای خدمت‌رسانی مطلوب به مسافران و استفاده حداکثری از فرصت مناسب در سفرهای نوروزی از مسایل مورد تأکید مجموعه فرودگاه‌های کشور است.