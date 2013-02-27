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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۵۲

برقراری 2300 پرواز فوق‌العاده داخلی و خارجی در ایام نوروز

برقراری 2300 پرواز فوق‌العاده داخلی و خارجی در ایام نوروز

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور گفت: پیش‌بینی می‌شود علاوه بر پروازهای عادی، حدود 1200 پرواز داخلی و 1100 پرواز خارجی به صورت فوق‌العاده در تعطیلات نوروز انجام شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود رسولی‌نژاد‌ ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: پروازهای نوروزی طی 20 روز از 25 اسفند آغاز و تا 15 فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود روزانه حدود 90 هزار نفر توسط 600 پرواز داخلی و حدود 25 هزار نفر توسط 150 پرواز بین‌المللی در این ایام جابه‌جا شوند.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور با اشاره به تشکیل ستاد تسهیلات نوروزی در فرودگاه‌ها، افزود: تلاش موثر برای خدمت‌رسانی مطلوب به مسافران و استفاده حداکثری از فرصت مناسب در سفرهای نوروزی از مسایل مورد تأکید مجموعه فرودگاه‌های کشور است.

کد مطلب 2007504

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