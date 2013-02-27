پايان كار نمايشگاه سراسري كتاب يزد/استقبال مردم باعث دلگرمی اهل قلم شد

به گزارش خبرنگار مهر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد در اين زمينه ضمن قدردانی از استقبال شهروندان یزدی از نمایشگاه کتاب اظهار داشت: پنجمین نمایشگاه بزرگ کتاب یزد در روزهای پایانی با استقبال فراوان مردم مواجه شد.
بهرام عبدالحسینی افزود: ناشران غرفهدار در روزهای نخست برپایی پنجمین نمایشگاه استانی کتاب یزد از میزان استقبال رضایت نداشتند اما در روزهای پایانی میزان فروش کتاب بسیار رونق گرفت.
وی گفت: مطابق نظرسنجیهای انجام شده، همه افرادی که در برگزاری برنامههای این نمایشگاه دخیل بوده اند، از پویایی نمایشگاه رضایت داشتهاند.
عبدالحسینی عنوان کرد: آماری را از میزان رضایت ناشران، نویسندگان و بازدیدکنندگان نمایشگاه تهیه کرده ایم که به زودی در دسترس عموم قرار داده میشود.
مدیرکل ارشاد اسلامی استان یزد تاکید کرد: حضور نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهرستان یزد، نمایندگان مجلس، دانشآموزان، روحانیون و دانشجویان در این رویداد فرهنگی، باعث دلگرمی ناشران و اهل قلم حاضر در نمایشگاه استانی کتاب یزد شد.
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