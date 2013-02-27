  1. استانها
  2. یزد
۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۲۸

پايان كار نمايشگاه سراسري كتاب يزد/استقبال مردم باعث دلگرمی اهل قلم شد

پايان كار نمايشگاه سراسري كتاب يزد/استقبال مردم باعث دلگرمی اهل قلم شد

يزد - خبرگزاري مهر: نمايشگاه سراسري كتاب يزد پس از يك هفته فعاليت در دانشگاه يزد در حالي به كار خود پايان داد كه با استقبال بي نظير مردم مواجه بود.

به گزارش خبرنگار مهر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد در اين زمينه ضمن قدردانی از استقبال شهروندان یزدی از نمایشگاه کتاب اظهار داشت: پنجمین نمایشگاه بزرگ کتاب یزد در روزهای پایانی با استقبال فراوان مردم مواجه شد.

بهرام عبدالحسینی افزود: ناشران غرفه‌دار در روزهای نخست برپایی پنجمین نمایشگاه استانی کتاب یزد از میزان استقبال رضایت نداشتند اما در روزهای پایانی میزان فروش کتاب بسیار رونق گرفت.

‌وی گفت:‌ مطابق نظرسنجی‌های انجام شده، همه افرادی که در برگزاری برنامه‌های این نمایشگاه دخیل بوده ‌اند، از پویایی نمایشگاه رضایت داشته‌اند.

عبدالحسینی عنوان کرد: آماری را از میزان رضایت ناشران، نویسندگان و بازدیدکنندگان نمایشگاه تهیه کرده‌ ایم که به ‌زودی در دسترس عموم قرار داده می‌شود.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان یزد تاکید کرد: حضور نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهرستان‌ یزد، نمایندگان مجلس، دانش‌آموزان، روحانیون و دانشجویان در این رویداد فرهنگی، باعث دلگرمی ناشران و اهل قلم حاضر در نمایشگاه استانی کتاب یزد شد.

کد مطلب 2007509

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها