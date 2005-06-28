دروغگويي دولت آمريكا درباره كمك به كشورهاي آفريقايي

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از يونايتدپرس، دولت بوش در پاسخ به درخواست توني بلر، نخست وزير انگلستان براي دو برابر كردن كمك هاي دو كشور انگلستان و آمريكا به كشورهاي آفريقايي اعلام كرده بود كه آمريكا طي چهار سال اخير كمك هاي مالي خود به آفريقا را سه برابر كرده است.

بر اساس اين گزارش، بررسي مؤسسه اقتصادي بروكينگز حاكي است، كه كمك هاي مالي دولت آمريكا به كشورهاي آفريقايي از سال مالي 2000 تا پايان سال مالي 2004 ، برخلاف ادعاي دولت بوش، فقط 56 درصد رشد داشته است.

اين گزارش مي افزايد، در پايان سال مالي 2000 ميزان كمك هاي مالي آمريكا به كشورهاي فقير آفريقايي 2.034 ميليارد دلار بود كه در سال 2004 به 3.399 ميليارد دلار افزايش يافته است. بنابراين رشد واقعي كمك هاي مالي آمريكا به كشورهاي آفريقايي 56 درصد است و نه 300 درصد مورد ادعاي رييس جمهور آمريكا.

اين گزارش همچنين مي افزايد، 53 درصد كمك هاي آمريكا به كشورهاي آفريقايي شامل كمك هاي غذايي و فوري مي باشد و نه كمك هايي كه در راستاي رشد اقتصادي و توسعه اي اين كشورها باشد.

بر اساس اين گزارش، رشد كمك هاي اقتصادي و توسعه اي (و نه كمكهاي غذايي و امنيتي) آمريكا به كشورهاي آفريقايي در چهار سال گذشته نيز فقط 33 درصد رشد داشته است.