برگزاري نخستين جلسه توجيهي كميته منتخب براي اساتيد متقاضي ارتقای رتبه علمي

به گزارش خبرنگار مهر، عليرضا عراقيه عصر روز گذشته با تقدیر از حمايتهاي سعيد شفائي رئيس واحد اسلامشهر در اجرايي کردن اين طرح، ارائه اطلاعات لازم درخصوص مراحل ارتقاء و نحوه تكميل مدارك را مهمترين مباحث اين دوره آموزشي دانست.



وی افزود: در اين جلسه آموزشي و توجيهي، اعضاي كميته منتخب همراه با معاون آموزش و رئيس كارگزيني هيأت علمي، آيين نامه و شيوه اجرايي ارتقاء مرتبه اعضاي هيأت علمي و نيز نحوه معرفي شناسنامه فرهنگي، تربيتي، اجتماعي و آموزشي را شرح داده و به پرسش هاي اساتيد در اين خصوص پاسخ دادند.



معاون آموزش دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر در ادامه بر لزوم توجه به توسعه كيفي در كنار توسعه كمي مراكز آموزش عالي، تاكيد کرد و اظهار داشت: توسعه و ارتقاي كيفيت آموزش، ارتقاي تحصيلات تكميلي و چاپ مجلات علمي و پژوهشي از جمله اولويت هاي مراكز آموزش عالي در راستاي توسعه هرچه بيشتر علمي كشور است که باید بدان توجهي مضاعف کرد.



این مسئول برگزاري دوره آموزشي و توجيهي كميته منتخب در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر را در راستاي دستيابي به اين مهم دانست و افزود: در اين دوره با ارائه اطلاعات لازم در زمينه فرايندهاي ارتقاء مرتبه، ضمن ارتقاء بصيرت اساتيد در اين زمينه به تبديل توان بالقوه به بالفعلِ اعضاي هيأت علمي مساعدت مي شود.



عراقيه برگزاري اين دوره از جلسات آموزشي توجيهي را جلساتي با نفع دو سر بُرد كه سود آن به نفع هر دو طرف (هم اساتيد و هم دانشگاه) خواهد بود عنوان کرد و گفت: "پس از ارائه اطلاعات و مدارك لازم در زمينه ارتقاء مرتبه به اعضاي هيأت علمي، تا پايان كار با ايشان همراه بوده و پيگير خواهيم بود."



در اولين جلسه توجيهي كميته منتخب دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر، 5تن از اعضاي هيأت علمي متقاضي ارتقاء مرتبه حضور داشته و در خاتمه ضمن ابراز خرسندي از برگزاري مطلوب آن، اين دوره آموزشي را زمينه اي مناسب در ايجاد انگيزه و شناخت بيشتر اساتيد از مراحل ارتقاء دانستند.



به گزارش مهر، معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر عصر روز گذشته براي اولين بار در بين دانشگاه هاي كشور، اولين جلسه توجيهي كميته منتخب را براي اعضاي هيأت علمي متقاضي ارتقا به مرتبه دانشياري و استادي برگزار کرد.

چند فرهنگي و قوميتها در برنامه هاي درسي



عليرضا عراقيه به دعوت انجمن مطالعات برنامه درسي ايران، شانزدهم اسفندماه در جمع اساتيد و دانشجويان در دانشگاه تربيت مدرس در خصوص "چند فرهنگي و قوميت ها در برنامه هاي درسي" به سخنراني خواهد پرداخت.



عليرضا عراقيه معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر، روز چهارشنبه شانزدهم اسفندماه سال جاري، به دعوت انجمن مطالعات برنامه درسي ايران در دانشگاه تربيت مدرس حضور يافته و نتايج پژوهش 2ساله خود را در خصوص "چند فرهنگي و قوميت ها در برنامه هاي درسي"، در اختيار دانشگاهيان اين مركز آموزش عالي و ديگر علاقمندان به موضوع مطالعه قرار خواهد داد.



عراقيه در گفتگو با خبرنگار مهر، خبر از چاپ 4 مقاله ملي و بين المللي و 4 مقاله علمي پژوهشي از نتايج حاصل از اين پژوهش و مطالعه داد و افزود: در پژوهش حاضر، به بررسي مبسوط جايگاه چندفرهنگي و قوميت در برنامه درسي صريح و برنامه درسي پنهان پرداخته شده است.