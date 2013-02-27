رئیس جمهور پاکستان وارد تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، آصف علی زرداری ، رئیس جمهور پاکستان به منظور دیدار با مقامات ایرانی وارد تهران شد.

زرداری در سفر دو روزه خود به تهران در خصوص موضوعات دوجانبه ، مسائل منطقه ای و بین المللی با مقامات کشورمان گفتگو خواهد کرد.

رئیس جمهور پاکستان در سفر به تهران با مقام معظم رهبری و رئیس جمهور کشورمان دیدار خواهد داشت.

زرداری روز پنجشنبه تهران را ترک می کند.

سفر رئیس جمهور پاکستان به تهران در راستای دیدار های دو جانبه مقامات دو کشور صورت می گیرد.

رایزنی درباره خط لوله صادرات گاز ایران به پاکستان از دیگر محورهای سفر زرداری به تهران است.