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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۴۰

آیت الله نورمفیدی:

سفر رئیس قوه قضاییه به گلستان دارای برکات است

سفر رئیس قوه قضاییه به گلستان دارای برکات است

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در گلستان گفت: اولین سفر مسئولان عالی قوه قضاییه به استان موثر بوده و برکات زیادی دارد.

به گزراش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی صبح چهارشنبه در نشست رئیس قوه قضاییه با خانواده های شهدای استان افزود: اولین برنامه رئیس قوه قضایی در سفر به استان، حضور در گلزار شهدا و ادای احترام به شهیدان دوران دفاع مقدس و متبرک شدن به قبور شهدا بود که دارای پیام است.

وی اظهار داشت: تعظیم وتکریم نسبت به شهدای گرانقدر اسلامی از سوی قوه قضاییه مهمترین پیام این سفر است و باید مقام شهید و شهادت تکریم داشته شود.
 
وی عنوان کرد: شهید دارای هفت خصلت بوده و از هفت امتیاز برخوردار است.
 
آیت الله نورمفیدی بیان داشت: کسی که بتواند حجابها را کنار بزند و از قفس نفسانیت بیرون آید خداوند متعال به او مقامی می دهد که می تواند حجابها را کنار زند و شهید کسی است که پا روی حجابها گذاشته اند.
 
نماینده ولی فقیه در گلستان با تبریک به خانواده های شهدا توصیه کرد: خانواده های شهدا و جانبازان باید این مقام را حفظ کنند.
 
سفر رئیس قوه قضاییه به گلستان از صبح امروز آغاز شد و برنامه دیدار با خانواده های شهدا از جمله برنامه های این سفر دو روزه است.
کد مطلب 2007516

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