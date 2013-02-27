سفر رئیس قوه قضاییه به گلستان دارای برکات است

به گزراش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی صبح چهارشنبه در نشست رئیس قوه قضاییه با خانواده های شهدای استان افزود: اولین برنامه رئیس قوه قضایی در سفر به استان، حضور در گلزار شهدا و ادای احترام به شهیدان دوران دفاع مقدس و متبرک شدن به قبور شهدا بود که دارای پیام است.

وی اظهار داشت: تعظیم وتکریم نسبت به شهدای گرانقدر اسلامی از سوی قوه قضاییه مهمترین پیام این سفر است و باید مقام شهید و شهادت تکریم داشته شود.

وی عنوان کرد: شهید دارای هفت خصلت بوده و از هفت امتیاز برخوردار است.

آیت الله نورمفیدی بیان داشت: کسی که بتواند حجابها را کنار بزند و از قفس نفسانیت بیرون آید خداوند متعال به او مقامی می دهد که می تواند حجابها را کنار زند و شهید کسی است که پا روی حجابها گذاشته اند.

نماینده ولی فقیه در گلستان با تبریک به خانواده های شهدا توصیه کرد: خانواده های شهدا و جانبازان باید این مقام را حفظ کنند.

سفر رئیس قوه قضاییه به گلستان از صبح امروز آغاز شد و برنامه دیدار با خانواده های شهدا از جمله برنامه های این سفر دو روزه است.