موسوي تبريزي: مبارزه با فساد تنها در فضاي باز سياسي ممكن است

حجت الاسلام والمسلمين سيد حسين موسوي تبريزي در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" در پاسخ به اين سوال كه مهمترين انتظار مردم از دولت آينده در حوزه سياسي چيست، به موفقيت شعار حل مشكلات اقتصادي كشور و رفع فساد اقتصادي در اظهارات رييس جمهور منتخب و ساير كانديداهاي رياست جمهوري اشاره كرد و گفت : من معتقدم حل اين مشكلات بدون توجه به مسائل سياسي امكان پذير نيست .



وي افزود : تنها در فضاي باز سياسي و اطلاع رساني و خبر رساني آزاد در خصوص مسائل اقتصادي و غير اقتصادي مي توان جلوي فساد را گرفت و با پشتوانه مردمي با آن مبارزه كرد .



موسوي تبريزي گفت : اگر به بهانه هايي چون به خطر افتادن اسلام و روحانيت و نظام راه انتقاد را بر جامعه ببنديم رانت هاي سياسي و اقتصادي رشد پيدا مي كند و بي توجهي جامعه به رانت ها روز به روز بر مشكلات كشور مي افزايد .



وي افزود : همه كساني كه براي رفع مشكل اقتصادي جامعه قيام كردند اعم از منتخب و غير منتخب اگر در گفته هاي خود صادقند بايد در آماده ساختن فضاي جامعه و خروج آن از حالت تك بعدي تلاش كنند .



دبير مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم با تاكيد بر ضرورت آزادي گردش اطلاعات و نقد مسوولان تاكيد كرد : اين به معناي آزادي بي بند وباري و رفتارهاي فراقانوني در رسانه ها نيست .



وي افزود : يك روزنامه نگار اگر از امنيت آينده شغلي اش نترسد مي تواند به اندازه چند دادگاه و ارگان اطلاعاتي فعاليت كند و در پيشگيري و افشاي جرائم اقتصادي موثر باشد .



موسوي تبريزي بر ضرورت محدود بودن فعاليت هاي سياسي و انتقادات و اعتراضات در چارچوب قانون تاكيد كرد و آزادي اجتماعات و راهپيمايي هاي اعتراض آميز را از نشانه هاي حمايت از مشاركت مردمي در پيمودن مسير مبارزه با فساد اقتصادي و غير اقتصادي دانست .