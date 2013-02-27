آغاز ثبت نام نقل و انتقال دانشجویان از اردیبهشت ماه 92

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود ملاباشی اظهار داشت: دانشگاه‌های مبدا و مقصد بعد از اتمام مهلت ثبت‌نام هرکدام به صورت جداگانه مهلت دارند تا پرونده افراد درخواست کننده را طی مدت 15 روز بررسی کنند.

وی افزود: بعد از این مدت، نتایج بررسی دانشگاه‌های مبدا و مقصد طی 15 روز به سازمان امور دانشجویان اعلام می‌شود.

رئیس سازمان امور دانشجویان با بیان اینکه دانشگاه‌ها باید معادل 20 با 25 درصد ورودی‌های خود را برای انتقالی بپذیرند، خاطرنشان کرد: سازمان امور دانشجویان از طریق پرتال مربوط به نقل و انتقال دانشجویان بر عملکرد دانشگاه‌ها در این حوزه نظارت می‌کند.

وی تصریح کرد: نتایج نهایی نیز 15 شهریورماه اعلام می‌شود و دانشجویان از اول مهرماه می‌توانند به دانشگاه‌های تعیین شده منتقل شوند.