  1. حوزه و دانشگاه
۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۴۹

آغاز ثبت نام نقل و انتقال دانشجویان از اردیبهشت ماه 92

آغاز ثبت نام نقل و انتقال دانشجویان از اردیبهشت ماه 92

رئیس سازمان امور دانشجویان از آغاز ثبت‌نام نقل و انتقال دانشجویان از اردیبهشت ۹۲ خبر داد و گفت: مهلت ثبت‌نام از اردیبهشت‌ماه سال ۹۲ آغاز می شود و به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود ملاباشی اظهار داشت: دانشگاه‌های مبدا و مقصد بعد از اتمام مهلت ثبت‌نام هرکدام به صورت جداگانه مهلت دارند تا پرونده افراد درخواست کننده را طی مدت 15 روز بررسی کنند.

وی افزود: بعد از این مدت، نتایج بررسی دانشگاه‌های مبدا و مقصد طی 15 روز به سازمان امور دانشجویان اعلام می‌شود.

رئیس سازمان امور دانشجویان با بیان اینکه دانشگاه‌ها باید معادل 20 با 25 درصد ورودی‌های خود را برای انتقالی بپذیرند، خاطرنشان کرد: سازمان امور دانشجویان از طریق پرتال مربوط به نقل و انتقال دانشجویان بر عملکرد دانشگاه‌ها در این حوزه نظارت می‌کند.

وی تصریح کرد: نتایج نهایی نیز 15 شهریورماه اعلام می‌شود و دانشجویان از اول مهرماه می‌توانند به دانشگاه‌های تعیین شده منتقل شوند.

کد مطلب 2007521

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها