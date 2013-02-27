محمد تاجیک تهیهکننده برنامه "پندار" در تکمیل این موضوع به خبرنگار مهر گفت: نخستین قسمت از ویژهبرنامه "رصد" از سری برنامههای "پندار" جمعه 11 اسفندماه با موضوع آسیبشناسی شبکههای ماهوارهای فارسیزبان روی آنتن میرود.
وی افزود: این برنامه که در 15 قسمت 45 دقیقهای تولید شده است، با معرفی شبکههای فارسیزبان ماهوارهای کلید خورده و طی آن استادان دانشگاه و نخبههای علم رفتارشناسی، روانشناسی، جامعهشناسی و ارتباطات درباره فعالیتها و وابستگی شبکههای فارسیزبان ماهوارهای را بررسی خواهند کرد.
این تهیهکننده یادآور شد: این برنامه به نحوه شکلگیری و واکاوی اهداف و مقاصد شبکههای فارسیزبان ماهوارهای میپردازد و طی آن طیفهای مختلف مردمی از نمایندههای مجلس گرفته تا دانشجویان، اصناف مختلف و نخبگان علمی درباره آثار مخرب این شبکه بر زندگی خانوادههای ایرانی صحبت میکنند.
تاجیک با بیان اینکه هدف شبکههای ماهوارهای فارسیزبان تخریب خانوادههای ایرانی و ترویج سبک زندگی مغایر با باورهای ملی و مذهبی ماست، افزود: "رصد" با نگاهی موشکافانه به بررسی تولیدات شبکههای ماهوارهای پرداخته و بخشهایی از برنامههای شبکههای ماهوارهای مثل "بفرمایید شام" را برای پخش آماده کرده است که موید ادعای ما درباره نیت عوامل پشتصحنه این شبکههای ماهوارهای است.
وقتی روزنامهنگاران "من و تو" را به چالش میکشند
این تهیهکننده از اضافه شدن آیتم تازهای به این برنامه خبر داد و گفت: در بخش میزگرد برنامه "رصد" هدف شبکههای ماهوارهای فارسیزبان در ساخت برنامههای سرگرمکننده و رسالت اصلی این شبکهها به چالش کشیده شده است. این میزگرد با حضور نمایندگانی از روزنامههای کثیرالانتشار کشور مثل شرق، آرمان، همشهری و با اجرای میلاد شیران در 15 قسمت 7 دقیقهای ضبط شده و طی آن اصحاب رسانه درباره تاثیر شبکههای ماهوارهای بر زندگی خانوادگی ایرانیان و تلاش این شبکهها برای ترویج مد و موسیقی مورد علاقه خود گفتگو کردند.
وی در پایان تصریح کرد: در این میزگرد روزنامهنگاران با تعمق خاصی هدف برنامهسازان از ساخت برنامه آکادمی گوگوش و نحوه ورود این خواننده به شبکه "من و تو" را مورد بررسی قرار دادند.
"پندار" در گروه معارف شبکه دو سیما تولید میشود. قسمت اول سری جدید این برنامه با عنوان "رصد" با اجرای محمدحسن ندایی و با موضوع رصد شبکههای ماهوارهای فارسیزبان جمعه 11 اسفند ساعت 19:30 پخش میشود.
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