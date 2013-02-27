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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۴۳

در میزگرد خبرنگاران در شبکه دو

اهداف برنامه‌سازان آکادمی گوگوش به چالش کشیده می‌شود

اهداف برنامه‌سازان آکادمی گوگوش به چالش کشیده می‌شود

"رصد" از سری برنامه‌های "پندار" در میزگردی با حضور خبرنگاران اهداف برنامه‌سازان آکادمی گوگوش و نحوه ورود این خواننده به شبکه "من و تو" را بررسی می‌کند.

محمد تاجیک تهیه‌کننده برنامه "پندار" در تکمیل این موضوع به خبرنگار مهر گفت: نخستین قسمت از ویژه‌برنامه "رصد" از سری برنامه‌های "پندار" جمعه 11 اسفندماه با موضوع آسیب‌شناسی شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان روی آنتن می‌رود.

وی افزود: این برنامه که در 15 قسمت 45 دقیقه‌ای تولید شده است، با معرفی شبکه‌های فارسی‌زبان ماهواره‌ای کلید خورده و طی آن استادان دانشگاه و نخبه‌های علم رفتارشناسی، روانشناسی، جامعه‌شناسی و ارتباطات درباره فعالیت‌ها و وابستگی شبکه‌های فارسی‌زبان ماهواره‌ای را بررسی خواهند کرد.

این تهیه‌کننده یادآور شد: این برنامه به نحوه شکل‌گیری و واکاوی اهداف و مقاصد شبکه‌های فارسی‌زبان ماهواره‌ای می‌پردازد و طی آن طیف‌های مختلف مردمی از نماینده‌های مجلس گرفته تا دانشجویان، اصناف مختلف و نخبگان علمی درباره آثار مخرب این شبکه بر زندگی خانواده‌های ایرانی صحبت می‌کنند.

تاجیک با بیان اینکه هدف شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان تخریب خانواده‌های ایرانی و ترویج سبک زندگی مغایر با باورهای ملی و مذهبی ماست، افزود: "رصد" با نگاهی موشکافانه به بررسی تولیدات شبکه‌های ماهواره‌ای پرداخته و بخش‌هایی از برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای مثل "بفرمایید شام" را برای پخش آماده کرده است که موید ادعای ما درباره نیت عوامل پشت‌صحنه این شبکه‌های ماهواره‌ای است.

وقتی روزنامه‌نگاران "من و تو" را به چالش می‌کشند

این تهیه‌کننده از اضافه شدن آیتم تازه‌ای به این برنامه خبر داد و گفت: در بخش میزگرد برنامه "رصد" هدف شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان در ساخت برنامه‌های سرگرم‌کننده و رسالت اصلی این شبکه‌ها به چالش کشیده شده است. این میزگرد با حضور نمایندگانی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور مثل شرق، آرمان، همشهری و با اجرای میلاد شیران در 15 قسمت 7 دقیقه‌ای ضبط شده و طی آن اصحاب رسانه درباره تاثیر شبکه‌های ماهواره‌ای بر زندگی خانوادگی ایرانیان و تلاش این شبکه‌ها برای ترویج مد و موسیقی مورد علاقه خود گفتگو کردند.

وی در پایان تصریح کرد: در این میزگرد روزنامه‌نگاران با تعمق خاصی هدف برنامه‌سازان از ساخت برنامه آکادمی گوگوش و نحوه ورود این خواننده به شبکه "من و تو" را مورد بررسی قرار دادند.

"پندار" در گروه معارف شبکه دو سیما تولید می‌شود. قسمت اول سری جدید این برنامه با عنوان "رصد" با اجرای محمدحسن ندایی و با موضوع رصد شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان جمعه 11 اسفند ساعت 19:30 پخش می‌شود.

کد مطلب 2007522

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