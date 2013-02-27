  1. دين، حوزه، انديشه
۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۵۹

زندگانی شهید آیت‌الله حکیم به زودی منتشر می‌شود

زندگانی شهید آیت‌الله حکیم به زودی منتشر می‌شود

به همت مؤسسه فرهنگی هنری انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی کتاب «دُرِ نجف» پیرامون زندگی شهید آیت الله حکیم در آینده ای نزدیک توسط این مؤسسه منتشر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده این کتاب، اصغر استاد حسن‌معمار از آماده انتشار بودن زندگینامه داستانی آیت‌الله محمد باقر حکیم با عنوان «درّ نجف»‌ خبر داد و افزود: پیش از نگارش این اثر تحقیقاتی در زمینه شهید محمدباقر حکیم انجام گردید و مدارکی جمع‌آوری شد،‌ بر پایه این استنادات به سراغ تخیل رفته و در برخی موارد از تخیل برای پیشرفت داستان استفاده کردم که مؤسسه فرهنگی هنری و انتشارات مرکز اسناد انقلاب آن را در آینده نزدیک منتشر می‌کند.

وی اظهار داشت:‌ این کتاب بیش از 200 صفحه خواهد داشت و تحقیقات در این راستا بر اساس آثار منتشره، ویژه‌نامه‌ها، مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، مجمع تقریب و... انجام شد .این کتاب نگاهی به بخشی از زندگی شهید محمد باقر حکیم دارد و زمان شهادت وی و حوادث پس از آن را روایت می‌کند.

حسن معمار تصریح کرد: نویسنده به عنوان راوی وارد داستان شده و در سفری به نجف، دیداری چند ساعته با شهید دارد در این دیدار شهید به روایت زندگی خود می‌پردزاد و داستان در همین قالب ادامه یافته تا با صحنه انفجار پیوند می‌خورد. پس از انفجار نویسنده به ایران باز می‌گردد و داستان با ماجراهای تازه‌ای روبرو می‌شود

کد مطلب 2007527

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