آمادگي موزه های کرمان برای براي پذيرايي از مسافران نوروزي

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شمس الدینی با اشاره به اینکه موزه هاي استان كرمان از تاريخ 25 اسفندماه جاري آماده پذيرايي از مسافران نوروزي هستند، گفت: هر ساله قبل از فرارسيدن ايام نوروز موزه هاي سراسر استان کرمان ساماندهي و آماده پذيرايي از مسافران نوروزي مي شوند.

وي افزود: با توجه به تعداد زياد محوطه هاي باستاني و كاوشهايي كه در اين مناطق صورت گرفته، موزه هاي باستانشناسي استان کرمان بسيار مورد توجه مسافران و گردشگران است.

شمس الديني اظهار داشت: موزه باستان شناسي كرمان و جيرفت از جمله موزه هايي هستند كه داراي اشيايي از دوره هاي مختلف تاريخي بوده و گردشگران مي توانند با بازديد از اين موزه ها غني فرهنگي اين خطه از ايران را شاهد باشند.

مديركل ميراث فرهنگي استان كرمان با اشاره به موزه مردم شناسي گنجعليخان، بيان داشت: اين موزه هر ساله بيشترين تعداد مسافر را به خود اختصاص داده است و به عنوان بنايي از دوره صفوي صحنه هايي از استحمام به شيوه سنتي را به نمايش مي گذارد.

وي به موزه هاي مشاركتي كرمان اشاره و تصريح كرد: موزه ارتش و زرتشتيان به عنوان موزه هاي مشاركتي هر ساله ميزبان تعداد زيادي از مسافران نوروزي هستند چرا كه هر كدام جذابيت هاي خاص خود را دارند.

شمس الديني اضافه كرد: موزه سكه كه در گذشته محل ضرب سكه بوده نيز امروزه به عنوان يكي از موزه هاي مهم استان کرمان، سكه هاي ادوار مختلف را به نمايش مي گذارد.

