بودجه های فرهنگی برای ازدواج هزینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن قرائتی در همایش تقدیر از فعالان کانون های فرهنگی هنری مساجد هرمزگان که به مناسبت بیستمین سالگرد تاسیس کانون های فرهنگی هنری مساجد برگزار شد با بیان اینکه هر زمان به قرآن نگاه کنیم با مسئله جدیدی آشنا می شویم، اظهار داشت: قرآن شیعه و سنی ندارد و مباحث آن نیازی به سند ندارد و ما مامور هستیم که قرآن را در جامعه احیا کنیم.

وی در ادامه به معرفی افرادی که در قرآن به عنوان "مرجف" معرفی شده اند پرداخت و افزود: در آیه 60 سوره مبارکه احزاب از افراد "مرجف" به عنوان کسانی که با حرف و عملکرد خود در جامعه زلزله ایجاد می کنند نامبرده شده همانند افرادی که امروز یکبار با پسته و بار دیگر با ماشین و سکه در جامعه موج ایجاد می کنند و آرامش روانی جامعه را به هم می زنند.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور ادامه داد: بر روی ایجاد امنیت برای مردم در قرآن تاکیدات بسیاری شده و بنابراین در قرآن کریم تاکید شده که با افراد "مرجف" باید برخورد شود.

دانشگاههای دنیا خوابند

قرائتی با بیان اینکه دانشگاههای دنیا در خصوص بسیاری مسائل در خواب به سر می برند، تصریح کرد: چهار نوع تجاوز مردم دنیا را تهدید می کنند که شامل تجاوز به جان، مال، ناموس و آبرو هستند و در این میان تجاوز به آبرو و غیبت متداول ترین نوع تجاوز به حقوق انسانهاست و این درحالی است که در دانشگاههای حقوق دنیا مبحثی به نام تجاوز به آبرو وجود ندارد و در عین حال بنده 100 مبحث مهم حقوقی در قرآن کشف کرده ام که در رشته های حقوق تدریس نمی شود.

وی اصل قرار ندادن قرآن در کارها را کاری اشتباه دانست و بیان داشت: متاسفانه ما به کارهایی سرگرم شده ایم که هیچ فایده ای ندارد و باید به این نکته توجه داشته باشیم که هر چیزی که می خوانیم باید دارای چهار شرط واجب، مستحب، نیاز فرد و نیاز جامعه باشد.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور با تاکید بر اینکه قرآن و نهج البلاغه باید محور کارها قرار بگیرند، عنوان کرد: بنده هم اکنون چند هزار ساعت سخنرانی ذخیره کرده ام و طی بیش از 30 سال گذشته نیز بحث هایی که برای مردم داشته ام هنوز تمام نشده و مردم هم خسته نشده اند که علت این موضوع این است که برای بحث هایم به قرآن وصل شدم چون اگر غیر از این بود مباحثم بسیار زدوتر تمام می شد.

از اول انقلاب فیلم ندیده ام

قرائتی در ادامه افزود: بنده از اول انقلاب تا کنون فیلم ندیده ام مگر اینکه گاهی اوقات خلاصه برخی اخبار را تماشا کنم چون زمان بسیار ارزشمند است و ما باید فیلمساز باشیم و نه فیلم بین و باید از وقت خود بهترین استفاده را کنیم.

وی خاطرنشان کرد: ما نباید وقت خود را به غیر از قرآن و نهج البلاغه برای چیز دیگری صرف کنیم و اگر به مسائل دیگری بپردازیم باخته ایم و باید به قرآن به عنوان یک نسخه برای تمامی مسائل نگاه کنیم اما متاسفانه می بینیم که در کشور ما، چهار ماه حوزه ها تعطیل می شود و یا اینکه 20 روز وقت خود را برای تخمه شکستن صرف می کنیم.

بودجه های فرهنگی برای ازدواج هزینه شود

رئیس ستاد اقامه نماز کشور با باین اینکه برای کار فرهنگی و دینی نباید منتظر بودجه های دولتی باشیم، اظهار داشت: من سالهاست که با یک تخته سیاه کار می کنم چون می خواهم ثابت کنم که می شود 50 سال با یک تخته سیاه کار کرد و باید توجه داشته باشیم که مشکل ما برای کار فرهنگی و مذهبی نداشتن کامپیوتر و امکانات و بودجه نیست بلکه باید خودمان جوهر کار را داشته باشیم چون استفاده از "مهر نماز" بزرگ آدم را نمازخوان نمی کند و داشتن جوهر کار مهم است.

قرائتی همچنین تاکید کرد: بودجه های فرهنگی نیز باید برای ازدواج جوانان و نماز در جامعه هزینه شود.

وی بر لزوم پیروی از فقها در مباحث دینی تاکید کرد و افزود: ما فقه و دین را نباید از شعرا و عرفا بگیریم بلکه در این خصوص حرف فقیه عادل و بی هوس حجت است و همان طور که در مباحث درمانی ما حرف پزشک متخصص را حجت می دانیم در مسائل دینی نیز باید به حرف فقیه عادل توجه داشته باشیم هرچند معتقدیم که فقها معصوم نیستند و ممکن است همانند پزشکان در 100 نسخه ای که صادر می کنند، یکبار هم اشتباه داشته باشند.

انتقاد از ساخت قرآن 10 میلیاردی

رئیس ستاد اقامه نماز کشور در ادامه با انتقاد شدید از هزینه های بسیاری که برای برخی کارها انجام می شود، عنوان کرد: چند وقت پیش شنیدم که یکی از مسئولان برای ساخت یک قرآن چوبی 10 میلیارد تومانی قراردادی بسته و می خواهند هر کلمه این قرآن را با یک چوب مخصوص بسازند و سپس این قرآن چوبی را در یونسکو ثبت کنند.

قرائتی افزود: در حالی که جوانان ما پول برای ازدواج خود ندارند، متاسفانه برخی بودجه ها توسط برخی مسئولان آتش می گیرد و من نمی دانم این مسئولان در قیامت چه پاسخی برای کار خود خواهند داشت.