خبرنگاران نماینده ملت در مجلس هستند/ محدود کردن اهالی رسانه در مجلس خلاف قانون اساسی است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حمیدرضا طباطبایی نماینده مردم نائین در بیان اخطار قانون اساسی نسبت به محدود کرن فعالیت عکاسان و تصویر برداران در جلسه علنی مجلس گفت: خبرنگاران نمایندگان ملت هستند که در جلسه حضور دارند و اگر محدودیت و ممنوعیتی برای حضور آنها به جز جلسات غیر علنی قائل باشیم خلاف قانون است.

وی گفت: در اصل 24 قانون اساسی تصریح شده است که نشریات و مطبوعات در بیان مطالب خود آزادند و محدود کردن تصویر برداران و عکاسان در جلسه علنی ممنوع است.

بعد از اخطار طباطبایی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به وی گفت: اخطار شما نسبت به اصل 24 قانون اساسی ناظر به موضوع نیست.

ابوترابی افزود: آزاد بودن به این معنا نیست که در هر محفل و جلسه ای خبرنگاران بتوانند حضور پیدا کنند و آنها در چارچوب قانون اساسی می توانند به مطالبی دست یابند.

وی ادامه داد: اصل 69 قانون اساسی نیز که می گوید مذاکرات باید به صورت علنی از طریق رادیو و تلویزیون و روزنامه های رسمی به اطلاع برسد تاکنون عمل شده است.

ابوترابی گفت: از این اصل نمی شود این طور برداشت کرد که در تمام طول ساعات جلسه علنی مجلس تصویر برداران می توانند، تصویر برداری کنند.