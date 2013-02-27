به گزارش خبرگزاري مهر، نویسنده و پژوهشگر ادبی و عضو گروه برگزارکنندگان این مراسم اظهار داشت: در این مراسم جمعی از استادان و صاحبنظران ادبی كشور از جمله اصغر دادبه، محمد جعفر یاحقی، سید علی آل داوود، یدالله جلالی بندری، عبدالعظیم پویا، سید محمود الهام بخش، فرخ امیر فریار، فرهاد طاهری، محمد صادقی و کریم فیضی سخنراني خواهند كرد.

حسین مسرت گفت: همچنین پژوهشگران و نویسندگان آثار خود را در نقد و وصف کتاب روزهای دکتر اسلامی ارائه خواهند کرد.

وی شرکت در اختتامیه همایش اردکان شناسی، بازدید شرکت کنندگان از آثار و تاریخی یزد و میبد و حضور در ندوشن محل تولد دکتر اسلامی را از دیگر برنامه‌های مراسم برشمرد.

وی گفت: مجموعه چهار جلدی کتاب "روزها"، سرگذشت زندگی نویسنده و صاحبنظرشهیر ایرانی، دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن است که جلد نخست آن در سال 1363 به چاپ رسیده و بارها تجدید چاپ شده است.

مرست عنوان كرد: زندگینامه اسلامی ندوشن از چهار تا 14 سالگی یعنی 1308 تا 1318 را در بر می‌گیرد و جلد دوم خاطرات نویسنده را از 1318 تا 1323 را بیان می‌کند و در جلد سوم صاحب روزها مجموعه دریافت‌های خود را از زندگی در سال‌های 1323 تا 1334 ترسیم کرده است.

وي ادامه داد: مجلد چهارم که از 1334 تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران را در بر می‌گیرد در بر دارنده زندگینامه خود نوشت این استاد به نام و صاحب سخن عرصه فرهنگ و ادب این سرزمین است که در سال جاری به زیور طبع آراسته شده است.

این پژوهشگر عرصه نشر درباره این کتاب افزود: "روزها" از حیث ادبی از نثر دلچسب و باصلابتی برخوردار است و چون بسیاری از آثار دیگر اسلامی ندوشن از چنان روانی و گیرایی دلپذیری برخوردار است که خواننده با خواندن این کتاب به بر گرفتن عیار از یک نثر معیار معاصر، تشویق می‌شود.

مسرت اظهار امیدواری کرد: این برنامه فصلی نو در دفتر فرهنگ و ادب این سرزمین در بازشناسی آثار با ارزش فرهنگی بگشاید.

محمدعلی اسلامی ندوشن، در شمار شاعران اندیشمند و نویسندگان توانا و برجسته‌ای است که از سال 1327 اشعارش در مجله سخن و برخی از مجلات دیگر انتشار یافت و مورد توجه قرار گرفت.

وی در کنار فعالیت‌های علمی و تحقیقی خود، از زبان شعر کمتر استفاده کرده است، اما آنچه از او چاپ و در دسترس قرار گرفته است، بسیار خوب و نمودار استعداد و ذوق سرشار و قریحت تابناک او در شعر است.

وی بیشتر اوقات خود را صرف در تحقیق آثار علمی و ادبی ایران و ترجمه آثار نویسندگان جهان کرده و آثارش در مجلات پیام نو، سخن، یغما، راهنمای کتاب و نگین چاپ شده است.

محمدعلی اسلامی ندوشن ، برخی از آثار خود را با امضای مستعار «م. دیده ور» چاپ و منتشر كرده است.

کتاب «ابر زمانه و ابر زلف» در سال 1342 به عنوان کتاب برگزیده سال از سوی انجمن کتاب انتخاب شد.

دکتر ندوشن در مدت 50 سال بیش از 45 کتاب و صدها مقاله در باب فرهنگ و تاریخ ایران و ادبیات فارسی به رشتهٔ تحریر درآورده است.

تأسیس فرهنگسرای فردوسی و انتشار فصل‌نامه هستی از اقدامات او در زمینه اعتلای فرهنگ و ادب فارسی است.