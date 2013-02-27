ارائه جدیدترین روش بازسازی فک به کمک تکنیک کشش استخوان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین بهنیا رئیس اولین سمینار انجمن ایمپلنتولوژی ایران با اعلام این خبر گفت: در مواردی که استخوان فک تحلیل می رود و امکان کاشت دندان(ایمپلنت)وجود ندارد، اگر تحلیل کم باشد، می توان از انواع روشهای پیوند استخوان طبیعی به همراه استخوان مصنوعی استفاده کرد .

وی با اشاره به اینکه در تحلیل شدید استخوان، میزان موفقیت روشهای فوق محدود است، خاطر نشان ساخت : در تحلیل های شدیدتر از تکنولوژی پیشرفته از طریق کشش در "کال استخوان" مجاور استفاده می شود.

به گفته بهنیا پس از ایجاد شکستگی عمدی در محل با استفاده از یک دستگاه کوچک که در داخل دهان نصب می شود، می توان با کششی معادل روزانه نیم میلی متر به افزایش ارتفاع استخوان کمک کرد تا ارتفاع استخوان به حد کافی رسیده، سپس دستگاه برای مدتی حدود دو ماه در دهان بیمار باقی می ماند تا استخوان نرم کشیده شده، آهکی شود.

وی اضافه کرد: روش کشش استخوان که در گذشته در رشته ارتوپدی کاربرد داشته، طی سال های اخیر در جراحی دهان، فک و صورت به منظور جبران عقب ماندگی رشدی مورد استفاده قرار گرفته و اخیرا به عنوان جبران کمبود ارتفاع استخوان کاربرد پیدا کرده است .

رئیس اولین سمینار انجمن ایمپلنتولوژی ایران یادآور شد: مزیت این روش در مقایسه با روش پیوند استخوان این است که میزان تحلیل استخوان بازسازی شده به مراتب کمتر و نتایج مطمئن تر است.

وی ادامه داد: بازسازی فک به کمک تکنیک کشش استخوان در کنار دیگر شیوه های بازسازی فک به کمک مواد و روشهای نوین در اولین سمینار انجمن ایمپلنتولوژی ایران به متخصصان رشته جراحی دهان، فک و صورت؛ پریودنتولوژیست ها؛ پروستودنتیست ها و دندانپزشکان عمومی ارایه می شود .

اولین سمینار علمی انجمن ایمپلنتولوژی ایران با محوریت "چالشهای ایمپلنتولوژی در ناحیه زیبایی"، طی روزهای 10 و 11 اسفند ماه جاری در مرکز همایشهای کتابخانه ملی ایران برگزار می شود.